塑膠供應拉警報！好市多開第一槍 祭「塑膠袋、保鮮膜」限購令

受中東戰事擴大影響，國際供應鏈出現連鎖反應。美式賣場好市多近期針對部分塑膠類消耗品啟動限購措施，品項涵蓋保鮮袋與垃圾袋等約14項商品，實施期間自2026年3月27日至4月2日，每卡限購一組。

隨著國際局勢不穩推升油價上揚，進一步牽動石化原料供應吃緊與塑膠製品成本攀升，引起國際賣場發起塑膠相關製品限購令。好市多指出，限購狀況會視銷售狀況與市場需求滾動式調整，目前供應正常。

好市多表示，限購商品包括，科克蘭拉繩式垃圾袋 49公升 × 200入、科克蘭垃圾袋 37.8公升 × 500入、科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大）32入 × 6盒、科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（中）44入 × 6盒、I Wrap Pico PE食物保鮮袋1,000入、Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大）152入、Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋 17.7 × 18.8公分 × 216入、Ziploc拉鍊式保鮮夾鏈袋 166入、Ziploc可封式三明治保鮮袋580入。

保鮮膜類則為科克蘭保鮮膜30.16公分 × 231.03公尺 × 2入、科克蘭保鮮膜30.48公分 × 914.4公尺、Glad Press’n Seal強力保鮮膜3入、Glad佳能PE保鮮膜300公尺 × 33公分 × 2入；另EZ’n拋棄式塑膠手套1,000入，也被列為限購項目。