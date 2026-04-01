美伊戰火燒進民生用品？好市多祭限購令 多項產品「每卡每項限購1份」

美伊戰事升溫，牽動全球能源與石化原料價格波動，也讓民生消耗品市場出現搶購現象。美式賣場好市多（Costco）宣布針對多項塑膠類民生用品祭出限購措施，包括垃圾袋、保鮮袋、保鮮膜與拋棄式塑膠手套等商品，全面採取「每卡每項限購1份」措施，引發市場關注是否掀起新一波「塑膠袋之亂」。

根據好市多公告，此波限購商品涵蓋多項高周轉民生耗材，其中保鮮袋與垃圾袋類包括：科克蘭拉繩式垃圾袋49公升×200入、科克蘭垃圾袋37.8公升×500入、科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大）32入×6盒、科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（中）44入×6盒、I Wrap Pico PE食物保鮮袋1000入，以及多款Ziploc夾鏈袋與保鮮袋商品。

另外，保鮮膜類商品也同步列入限購名單，包括科克蘭保鮮膜30.16公分×231.03公尺×2入、科克蘭保鮮膜30.48公分×914.4公尺、Glad Press’n Seal強力保鮮膜3入、Glad佳能PE保鮮膜300公尺×33公分×2入；此外，EZ’n拋棄式塑膠手套1000入也被納入限購範圍。

對於限購措施，好市多表示，主要是因應近期部分塑膠類商品需求增加，為讓更多會員都能順利購得所需商品，因此採取階段性數量管制，目前各項商品供應仍屬正常，後續將視銷售狀況與市場需求滾動式調整，尚無明確解除限購時間表。

市場人士指出，近期中東局勢緊張，帶動原油與石化原料價格波動，塑膠相關原料如聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等報價明顯轉強，也使下游民生塑膠製品供應鏈承受壓力。由於垃圾袋、保鮮膜、夾鏈袋等商品屬家庭與餐飲通路高頻消耗品，一旦市場出現漲價預期或補貨不穩訊號，往往容易引發提前備貨與搶購潮。

通路業者觀察，這波現象與過去衛生紙、雞蛋等民生品項短期搶購情況相似，未必代表市場缺貨，但消費者對價格上漲與供應不穩的預期心理，往往會先反映在賣場端。尤其量販與會員制通路因包裝量大、單價相對划算，更容易成為消費者集中採購的第一站。