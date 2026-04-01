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一支手機玩韓國！icash Pay 遊韓最高享25%回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著千禧世代及Z世代等青壯年族群成為出國旅遊主力，「無現金旅遊」逐漸成為新趨勢，看好旅客對於便利支付與高回饋的需求，愛金卡公司旗下icash Pay宣布推出「遊韓首選最高回饋25%」活動，讓計劃前往韓國旅遊的民眾，透過「一支手機就能玩韓國」，不僅免換匯、免1.5%海外交易手續費，更可享最高25%OPENPOINT點數回饋，且回饋點數還可直接折抵下一筆消費金額，全面升級旅遊消費體驗。

迎接2026年春夏旅遊旺季，從4月清明連假、5月勞動節、6月端午連假，乃至於7、8月暑假出遊高峰，韓國旅遊需求持續升溫，icash Pay自4月1日至8月31日推出「遊韓首選 最高回饋25%」活動，活動期間只要在韓國標示TWQR店家，透過icash Pay帳戶餘額或是連結銀行帳戶付款，不限金額享筆筆15%OPENPOINT點數回饋(每月每戶回饋上限300點)；當月新戶再加碼10%OPENPOINT(每戶回饋上限300點)，合計高達25%點數回饋。此外，新戶當月不限金額消費再加贈50點，1點可折抵1元，讓點數直接折抵旅費，協助旅客在不同出遊時段都能享有高回饋與便利支付體驗。

透過icash Pay韓國跨境支付服務，旅客無需事先兌換韓元現金，亦可免1.5%海外交易手續費，並以新台幣即時結算扣款，支付場景更是已拓展至韓國26萬家實體通路，像是CU、7-ELEVEN、GS25三大超商、emart24連鎖超市、Ediya Coffee等連鎖咖啡廳，以及深受觀光客喜愛的大創，從日常小額消費到大型購物行程皆可輕鬆完成支付，以「簡單、直覺、高回饋」的服務，實現一支手機就能玩韓國的旅遊體驗。

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