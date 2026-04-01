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少子化「房市死亡交叉」訊號出現了！台中最不妙

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

好時價發布最新統計指出，受少子化影響，住宅供給已明顯超越人口成長，2024年出現「死亡交叉」，2025年住宅使照核發宅數，更是大幅超越新生兒人數，房市正由過去成長階段，轉向供需結構調整。

好時價指出，根據清華安富房價指數最新公布2026年2月結果顯示，全國房價指數為202.77，較去年同期下跌2.71%，房價已連續九個月收斂，市場動能持續轉弱。

另外，少子化趨勢加劇，住宅市場也出現需求動能轉弱、供給壓力上升的轉折訊號。2024年住宅使用執照數量略高於新生兒人數，出現「死亡交叉」，2025年住宅使照達14.2萬宅，新生兒僅10.7萬人，差距明顯擴大。

觀察六都表現，2025年除台北市住宅使照核發數量仍低於新生兒人數外，其餘五都皆呈現「新屋供給高於人口」的結構。

其中，台中市使照數量成長尤為明顯，使照核發達26,980宅，約為新生兒人數12,706人的兩倍以上，顯示在近期地產開發動能強勁下，兩者差距快速擴大。

桃園市與高雄市的使照核發數量相較新生兒人數亦接近兩倍，反映主要都會區在公共建設推動下，住宅使照核發數普遍維持在相對較高水準。

非六都地區的市場結構分化也相當明顯，如新竹縣使照5,966宅，新生兒僅2,855人，宜蘭縣使照2,384宅 ，新生兒1,913人，均已出現供給顯著高於人口的現象。

值得注意的是，苗栗縣近年來受竹科園區外溢效應帶動，開發動能同步提升，2023年使照核發達2,992宅，高於當年新生兒人數2,296人，2025年使照數量與新生兒人口數相當。

進一步觀察中南部，彰化縣、雲林縣與嘉義縣等地，儘管目前的新生兒人口數量高於使照宅數，然仍需注意人口長期下滑趨勢，未來需求支撐可能持續轉弱。

東部地區方面，花蓮縣與臺東縣整體新屋供給量體雖相對有限，但在人口基數較小且持續外流的背景下，即使新增供給不多，仍可能對市場形成壓力。

好時價指出，目前全台人口成長大幅萎縮，住宅供給持續釋出，房市將逐漸出現結構性變化，在少子化的影響下，未來住宅市場將不再單純依賴當地人口紅利支撐，更高度依賴各區域的人口流動及產業發展狀況，預期房市分化表現將持續擴大。

近年新生兒人數和住宅使照核發量。資料來源／好時價
近年新生兒人數和住宅使照核發量。資料來源／好時價

各縣市新生兒人數和住宅使照核發量。資料來源／好時價
各縣市新生兒人數和住宅使照核發量。資料來源／好時價

高雄市 新竹縣 房價

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