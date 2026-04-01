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AI產業鏈發威 首季商用不動產買氣達993億創單季新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

依據高力國際發布最新「2026年第1季商用不動產及土地投資市場調查」顯示，在美光半導體以近530億元收購力積電苗栗銅鑼廠房的帶動下，2026年第1季國內商用不動產交易金額達993億元，不僅年增幅高達120%，更一舉超越2018年全年交易額的810億元，創下高力國際追蹤以來的單季新高紀錄。

高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，首季交易仍仰賴自用型買方，其中科技業依舊是支撐交易動能的關鍵，總計投入793億元取得商用不動產，占整體交易金額比重約79%。

從產品類型觀察，自用廠房的交易一枝獨秀，總成交額計達836億元，占整體的84%。

此外，首季也持續有企業升級辦公空間之需求，帶動新落成或預售廠辦及商辦產品的交易動能，包括永寧寶磊三期、內湖矽谷環球旗艦總部、新莊中悅松Tower、北士科IBC環球企業總部等。

第1季的資金潮並未退場，且高度集中在少數大型標的，首季的前五大指標交易中，兩筆投資型交易分別為：凱基人壽以63億元購入功成資本楊梅物流中心，以及興富發建設（2542）旗下元盛國際興業以60.02億元買下全球人壽松仁大樓；其餘三筆為美光集團及矽品精密工業購置自用廠房。

相較商用不動產市場在科技業帶動下創新高，高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，第1季土地交易市場表現仍相對冷靜，交易金額約521億元，整體購地動能尚未全面回溫，但值得注意的是單季有三筆破百億元的交易，顯示具備產業戰略或核心區位條件之土地，仍能吸引長期資金進場布局。

首季三筆破百億元的交易分別是輝達以122億元取得北士科T17與18的地上權做為企業總部使用、世紀鋼（9958）集團以113.75億元購入台灣科慕公司桃園市觀音區工業地作為集團自用及投資用途、凱基人壽以101億元取得陸軍保養廠C區基地且預計規劃為複合式健康園區。

針對今年市場走勢，高力國際董事長劉學龍認為，整體產業發展的核心仍圍繞在AI技術的跨領域深化應用，相關供應鏈擴張動能仍強，是支撐不動產市場需求的主力，因此具備即時投產條件的廠房、廠辦及倉儲物流等工業型不動產，兼具自用剛性需求與相對穩定收益的特性，仍將是市場主要買盤關注的資產類型。

此外，隨著壽險業最低投報率門檻在今年度調升至2.72%，亦將持續引導資金布局雙北以外、且投報率相對較高的工業型不動產市場。

另外值得提醒的是，在地緣政治風險升溫以及全球市場波動加劇的環境下，企業透過海外布局分散營運風險，未來是否對國內不動產投資動能形成排擠效應，則有待持續觀察。

興富發

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