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農友惡夢再現！「稻黑椿象」現蹤關山池上 農改場全面監測防擴散
隨著春季來臨、氣溫逐漸回升，水稻病蟲害也開始活躍。農業部台東區農業改良場表示，近期監測發現，關山鎮及池上鄉部分較早插秧的有機水稻田區，已出現「稻黑椿象」危害情形，讓農友繃緊神經，擔心重演過去減產情形。農改場呼籲農友提高警覺、及早防範，避免疫情擴大。
農改場指出，「稻黑椿象」過去曾在關山地區有機稻田造成大規模危害，導致產量明顯下降。今年一期作，該害蟲已再次於池上與關山現蹤，部分田區可見稻葉出現白色橫條點狀食痕，並伴隨葉片末端枯萎、捲曲等典型受害症狀。
針對防治方式，農改場說明，一般慣行栽培可使用經植物保護資訊系統核准的藥劑，如加保利、速殺氟、免敵克等，均具良好防治效果；而有機水稻田則須採取非化學方式，例如釋放天敵黑卵蜂，或施用黑殭菌等生物防治資材，進行整合管理。
農改場特別提醒，有機農友若發現田區稻葉普遍出現異常食痕或發現蟲體，應立即通報契作米廠、農會或農改場，並同步啟動防治措施。由於稻黑椿象早期防治效果最佳，只要配合持續監測，即可有效控制族群，切勿輕忽，避免造成後續損失。
「現在看到這種痕跡，心裡就會緊張。」一名關山在地農友表示，過去曾因椿象危害導致收成不如預期，如今又在早期田區發現蹤跡，讓人不敢掉以輕心，「現在只能更勤巡田，看能不能提早壓下來」。
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