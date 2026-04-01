房價沒崩全是因為「它」？趨勢專家曝未來一年房市3大走勢

過去一年，在央行第七波信用管制下，房市買氣急凍，交易重滑，為什麼房價沒有市場預期的大幅修正？房市趨勢專家李同榮表示，營建成本上升是重要關鍵，因為成本上升，抑制了供給，進而撐住房價，避免系統性崩跌。

李同榮表示，近年營建成本上升並非短期波動，而是四種因素疊加的結果：

一是，台灣人口老化與勞動力減少，加上年輕世代不願投入高風險、高強度的工地工作，導致營建業面臨嚴重缺工問題，技術工薪資持續上漲。即使引進外籍勞工，也難以完全填補缺口，人工成本呈現「剛性上升」。

第二，近年亂倒事件頻傳，使政府加強廢棄土石方的流向管制與回收制度，合法處理成本大幅增加。建商不僅需支付更高的清運費用，還需承擔更長的行政流程與時間成本，直接拉長工期並推升總體開發成本。

第三，在全球淨零碳排與永續發展趨勢下，未來新建案勢必納入節能設計、綠建材、智慧建築與碳排管理、甚至強制種電等要求。這些ESG標準雖有助於長期價值提升，但也將明顯增加營建成本。

第四，近期美伊戰事升溫，帶動國際油價上漲，進一步形成輸入型通膨壓力。營建業高度依賴能源與原物料，戰事越是拖長，成本自然隨之水漲船高。

李同榮表示，營建成本上升，一方面讓建商利潤壓縮、部分財務體質較弱的建商，也面臨資金斷鏈風險。

但由於成本上升，也讓建商推案速度放緩，市場供給量減少，讓建商降價壓力跟著減少，房價下修空間因此受限，避免了市場系統性崩跌。

李同榮表示，當前房市正處於關鍵的結構轉折期，房市正進入「成本、需求、供給」三力拉鋸階段，營建成本的上升，雖為房價提供下修保護，但若價格沒有明顯修正，也抑制了市場流動性，使交易量持續陷入低迷。

他表示，未來一年房市將呈現三大走勢：

1.價格修正有限，但時間拉長：房價不易大跌，但修正後會進入一段盤整期。

2.交易量低迷，下半年才會回溫，市場分化加劇：蛋黃區與有潛力的科技廊帶與雙軌建設區展現強勢抗跌與上揚力道，弱勢區域將面臨更大下修壓力。

3.供給減少，為下一波行情蓄勢：開工量下降將在未來轉化為供給缺口。

李同榮表示，當前房市進入一個「慢性修正、結構重組」的新階段，在這樣的環境中，真正的購屋決策與利基，不在於價格波動，而在於「選對區域、選對產品、選對時機」，這也正是房市大分化時代來臨的核心意義。