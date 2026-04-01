擴大Buffet布局 饗賓今年展店15家、年底前拚上市

自2024年第4季起，台灣房市正式由高檔進入修正循環，在政策壓抑、資金收縮與市場需求轉弱的多重夾擊下，房價為什麼沒有市場預期的大幅修正？而近期種種成本上升因素對房價影響是多是空與利弊得失為何？

2026-04-01 09:58