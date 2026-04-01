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擴大Buffet布局 饗賓今年展店15家、年底前拚上市

中央社／ 台北1日電

台灣餐飲內需火熱，展望今年，興櫃股饗賓餐飲集團財務長李世強表示，全年預計展店15家，將擴大Buffet布局，並有望開出港式、精品茶飲等新品牌，今年營收挑戰新台幣130億元，規劃於7月送件，年底前轉上市。

饗賓餐飲集團持續展店，旗下高價鐵板料理「旨醞」進駐信義區，結合高空景觀與鐵板料理，目標單店月營收新台幣800萬元至850萬元，年營收約可貢獻1億元左右。

饗賓集團旗下多品牌布局，包含饗食天堂、饗饗、旭集等吃到飽Buffet品牌，均為營運金雞母，今年2月全台據點數已突破100家店。

李世強表示，集團今年展店動能加速，規劃全年展店15家、擴大Buffet與新品牌布局，第1季已新增3家門市，第2季集團將因應牛排市場需求，將小福利4家門市轉型為「朵頤牛排」，透過商品結構優化與品牌定位調整，強化整體市場布局，預期將為上半年營運增添成長動能；下半年將加快展店腳步，包括台中大遠百開旭集、饗太多等。

在新品牌方面，李世強透露，集團持續評估港式、精品茶飲等新品牌布局，有望在今年開出，饗賓具備中央廚房優勢，能提升展店效率。

他表示，隨著據點擴張與品牌數增加，饗賓集團今年營收與獲利動能持續看旺，營收有望挑戰130億元。集團2025年合併營收116.84億元，年增10.42%；稅後淨利7.45億元，每股盈餘（EPS）大幅躍升至12.6元，營收、獲利與EPS同步改寫歷史新高。

饗賓今年累計前2月合併營收25.5億元，較去年同期成長27.62%，受惠春節連假帶動的聚餐需求，加上展店效益逐步顯現，整體營運動能明顯提升。

李世強表示，饗賓餐旅已於2026年1月23日登錄興櫃，後續同步推進資本市場進度，規劃7月送件申請上市，力拚年底前上市。

此外，饗賓董事會通過庫藏股計畫，預計買回1000張庫藏股，買回價格區間每股220元至300元；買回期間自3月28日至5月27日，規劃於3年內用於激勵員工，連結公司長期發展，有助提升留才誘因。

營收 饗賓集團

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