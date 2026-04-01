統一超推好書 挺生物多樣性

迎接4月4日兒童節與4月23日世界閱讀日，統一超商好鄰居文教基金會啟動「閱讀勵學計畫月」。以「生物多樣性」為核心精神，跨界攜手出版界獨家支持優質好書《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》在台推出，同步發表全新手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》。

好鄰居基金會串聯 7-ELEVEN、未來親子與博客來策劃一系列倡議活動，從主題策展到同樂會，邀請親子一起走進閱讀世界，從日常中認識生物多樣性，培養保護地球的永續種子。

統一超商好鄰居文教基金會的「閱讀勵學計畫月」昨（31）日於博客來旗艦書店展開，安排OPEN姊姊朗讀《歡迎光臨！淺山動物聊天室》，陪伴深坑國小與唐氏症基金會約20位孩子沉浸在動物世界中，趣味引導孩子認識在地淺山生態與生物多樣性。活動現場洋溢著溫暖的笑聲與書香，基金會也特別獻上雙繪本，鼓勵孩子透過閱讀探索世界。活動最後，超商人氣大明星OPEN亦現身與孩子們開心合影，提前點亮歡樂兒童節。

統一超商好鄰居文教基金會自2014年啟動「閱讀勵學計畫」以來，從閱讀推廣到永續素養扎根，已與全台上百所學校攜手合作，累計百萬本閱讀書籍能量，穩定陪伴孩子建立閱讀習慣。2020年推出以永續生活為核心的「手掌繪本」系列，跨界合作從環保、食農到生物多樣性皆有主題，至今累計與近20個產官學團體、推出累計超過30款素材，吸引超過100萬人次下載體驗。

2025年再進一步推出中、英、越南文及印尼文多語版本，打造多元共融閱讀環境。自2022 年起，也攜手正隆公司與7-ELEVEN推出「好鄰居紙圖書館」，以門市回收紙材打造兒童閱讀場域，目前全台已有八座，累計再生利用10公噸紙材，相當於減碳58公噸、守護200棵樹，以更環保的方式持續陪伴孩子閱讀、以永續守護孩子的未來。

統一超商好鄰居文教基金會提供260本《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》給逾130所閱讀勵學計畫合作國小，已陸續送達孩子們手中。全新手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》為2026年「閱讀永續好鄰居同樂會」活動素材，活動於3月28日起在全台7-ELEVEN門市展開，持續至5月31日，歡迎親子就近至門市洽詢與報名。好鄰居基金會期盼透過「閱讀勵學計畫月」，邀請更多家庭、學校與社區加入永續閱讀行動，讓永續的力量在生活中持續擴散。