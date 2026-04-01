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進口車免關稅？經部搖頭
台美簽署對等貿易協定（ART），當中包含美車進口零關稅，外界關注，除美車外，是否全面調降其他進口車關稅，經濟部昨（31）日表示，國產車市場已面臨競爭壓力，若同步調降其他國家汽車進口關稅，恐嚴重影響國產車及其供應鏈產業存續，持反對態度。
立法院財政委員會今日將舉行公聽會，針對調降汽車零組件關稅、全面調降進口車關稅等議題，聽取各界意見。經濟部、財政部書面報告昨日出爐。
針對汽車零組件關稅，財政部報告指出，台灣區車輛工業同業公會今年2月26日行文經濟部，針對引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等汽車零組件等13項貨品分類號列，因國內無產製貨品，建議將其進口關稅調降至免稅。
經濟部已於3月11日函請財政部研議可行性，財政部3月20日函請經濟部就產業主管機關立場，研提稅式支出評估報告。
經濟部則表示，為協助車輛產業對應衝擊，強化國產車競爭力，經濟部已請財政部研議13項汽車零組件關稅調降至免稅之可行性，後續將持續彙整產業意見，並研擬稅式支出評估報告。
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