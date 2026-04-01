進口車免關稅？經部搖頭

迎接4月4日兒童節與4月23日世界閱讀日，統一超商好鄰居文教基金會啟動「閱讀勵學計畫月」。以「生物多樣性」為核心精神，跨界攜手出版界獨家支持優質好書《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》在台推出，同步發表全新手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》。

2026-04-01 01:43