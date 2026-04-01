車廠大搶市催動買氣 本田汽車預估全年車市42萬台

受中東戰事影響，本田汽車看今年台灣車市相對保守，預估全年規模約42萬台，較和泰車（2207）預估的44萬台少2萬台。台灣本田昨（31）日發表今年策略計畫，包括Honda Taiwan全新品牌識別「H mark」啟用、新世代CR-V e:HEV預計6月登台，電油車PRELUDE預計4月中全台巡迴展示。

今年第1季汽車市場表現相對去年衰退，前二月衰退8.7%，3月買氣仍未見明顯提升，對全年車市預估則相當紛歧。各家車廠搶攻市場態度積極，除了本田6月將有兩款新車上市之外，福特、速霸陸與南陽實業相繼在近期發表新車，再加上已在第1季發表大改款的RAV4，近期以來汽車市場在新車的推動下，熱度升溫，業界普遍認為4月之後，車市買氣可望升溫。

戰爭對整體市場產生許多不確定因素，相對於和泰車推估今年全年市場約為44萬台，南陽實業認為4月是車市的重要轉折點，如果不確定因素在4月排除，仍有可望達到44萬台。台灣本田相對較為保守，認為今年車市雖然可望較去年整體成長，但車市需求不易出現大幅度的復甦。本田今年的銷售目標則為2.6萬台，較去年全年的2.35萬台進一步成長。為了達成2.6萬台的銷售目標，台灣本田全新品牌識別「H mark」2027年起將陸續應用到車款上與經銷體系在設計上以更簡潔、現代的視覺意象，如同「向外伸展的雙手」，象徵Honda以開放的心態拓展移動的可能性。

此外台灣本田CR-V e:HEV與PRELUDE、ZR-V e:HEV都將在今年上市。PRELUDE、ZR-V e:HEV並以日本進口車導入台灣，同時台灣本田確立全車系邁向e:HEV電油化產品布局，Honda將成為全車系皆提供「以電為主、燃油為輔」的e:HEV電油動力系統選擇的品牌。