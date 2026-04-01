聽新聞
0:00 / 0:00

車廠大搶市催動買氣 本田汽車預估全年車市42萬台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
汽車業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場
汽車業示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

受中東戰事影響，本田汽車看今年台灣車市相對保守，預估全年規模約42萬台，較和泰車（2207）預估的44萬台少2萬台。台灣本田昨（31）日發表今年策略計畫，包括Honda Taiwan全新品牌識別「H mark」啟用、新世代CR-V e:HEV預計6月登台，電油車PRELUDE預計4月中全台巡迴展示。

今年第1季汽車市場表現相對去年衰退，前二月衰退8.7%，3月買氣仍未見明顯提升，對全年車市預估則相當紛歧。各家車廠搶攻市場態度積極，除了本田6月將有兩款新車上市之外，福特、速霸陸與南陽實業相繼在近期發表新車，再加上已在第1季發表大改款的RAV4，近期以來汽車市場在新車的推動下，熱度升溫，業界普遍認為4月之後，車市買氣可望升溫。

戰爭對整體市場產生許多不確定因素，相對於和泰車推估今年全年市場約為44萬台，南陽實業認為4月是車市的重要轉折點，如果不確定因素在4月排除，仍有可望達到44萬台。台灣本田相對較為保守，認為今年車市雖然可望較去年整體成長，但車市需求不易出現大幅度的復甦。本田今年的銷售目標則為2.6萬台，較去年全年的2.35萬台進一步成長。為了達成2.6萬台的銷售目標，台灣本田全新品牌識別「H mark」2027年起將陸續應用到車款上與經銷體系在設計上以更簡潔、現代的視覺意象，如同「向外伸展的雙手」，象徵Honda以開放的心態拓展移動的可能性。

此外台灣本田CR-V e:HEV與PRELUDE、ZR-V e:HEV都將在今年上市。PRELUDE、ZR-V e:HEV並以日本進口車導入台灣，同時台灣本田確立全車系邁向e:HEV電油化產品布局，Honda將成為全車系皆提供「以電為主、燃油為輔」的e:HEV電油動力系統選擇的品牌。

延伸閱讀

價格內捲衝擊供應鏈 陸車企品質隱憂浮現

進口車降價搶市 戰火延燒 4月車市熱度有望升高

加油焦慮...電動車人氣回溫

相關新聞

只花1塊錢…中石化買高雄塑酯60%股權 成全資子公司

中石化昨（31）日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，其為全台最大的甲基丙烯酸甲酯（MMA）生產商；交易完成後，高雄塑酯將成為中石化100%全資持有的子公司。

車廠大搶市催動買氣 本田汽車預估全年車市42萬台

受中東戰事影響，本田汽車看今年台灣車市相對保守，預估全年規模約42萬台，較和泰車預估的44萬台少2萬台。台灣本田昨（31）日發表今年策略計畫，包括Honda Taiwan全新品牌識別「H mark」啟用、新世代CR-V e:HEV預計6月登台，電油車PRELUDE預計4月中全台巡迴展示。

饗賓強勢擴張 今年要展店15家 爭取年底上市

饗賓今年營運全面加速，年營收更有望挑戰130億元，規劃全年展店15家、擴大Buffet與新品牌布局外，也同步推進資本市場計畫，規劃於7月送件申請上市，力拚年底掛牌，成為近年餐飲業關注的IPO指標案。

統一超推好書 挺生物多樣性

迎接4月4日兒童節與4月23日世界閱讀日，統一超商好鄰居文教基金會啟動「閱讀勵學計畫月」。以「生物多樣性」為核心精神，跨界攜手出版界獨家支持優質好書《地球的關鍵守護者：第一本生物多樣性的自然知識繪本》在台推出，同步發表全新手掌繪本《歡迎光臨！淺山動物聊天室》。

進口車免關稅？經部搖頭

台美簽署對等貿易協定（ART），當中包含美車進口零關稅，外界關注，除美車外，是否全面調降其他進口車關稅，經濟部昨（31）日表示，國產車市場已面臨競爭壓力，若同步調降其他國家汽車進口關稅，恐嚴重影響國產車及其供應鏈產業存續，持反對態度。

長榮航董事候選人名單出爐 長榮第三代接班浮出檯面

長榮集團旗下長榮海運、長榮航空董事候選人名單陸續出爐，兩家公司到目前為止並沒有其他組人馬提出名單，代表長榮集團的經營權之爭將宣告落幕，未來將由原經營團隊持續掌舵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。