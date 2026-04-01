長榮航董事候選人名單出爐 長榮第三代接班浮出檯面

長榮集團旗下長榮海運（2603）、長榮航空（2618）董事候選人名單陸續出爐，兩家公司到目前為止並沒有其他組人馬提出名單，代表長榮集團的經營權之爭將宣告落幕，未來將由原經營團隊持續掌舵。

值得注意的是，長榮航空的候選人名單中，大股東、長榮四兄弟的大哥張國華兒子張聖恩首度進入長榮航空董事提名名單，也代表長榮集團第三代正式浮出檯面。

長榮航空5月29日舉行股東常會，今年將進行改選，隨著董事名單出爐後，暫無其他人選提出名單，也間接說明長榮航空董事會將繼續由專業經理人主導，飛向新的紀元。

另外，長榮海運將於5月28日舉行股東常會，新出爐的董事被提名人全部都是長榮集團的專業經理人，分別為，張國華、張衍義、柯麗卿、戴錦銓、吳光輝、林文貴；獨董的提名人則有林瑞雲、許慈美、林詩梅。

長榮航空方面，董事被提名人名單分別為，包括林寶水、柯麗卿、戴錦銓、孫嘉明、廖至維及張聖恩，獨董名單則為歐嘉瑞、李彬及林安惠。此次，只有張國華兒子張聖恩首次入選為提名的名單，今年股東會改選後有望進入長榮航空董事會，擴大參與集團營運規劃。

張聖恩英國諾丁漢大學機械工程系畢業，此前，已在長榮海運任職一段時間，處事低調並在長榮海運多個部門歷練，包括國際市場本部、企劃本部、船舶本部、損保部及公司治理部課長。

長榮航空走過經營權之爭，採取專業經理人管理，一路走來經營團隊強化競爭力買新機、推新營運模式不手軟，營運成績不斷締新猷，更頻頻得到各項評比的肯定。

雖然是專業經理人團隊，然而在營運布局上的速度相當快，新機已成為航空業下一輪競爭勝出的重要關鍵，長榮航空目前機隊共計89架，包括80架客機及九架貨機，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新。