中石化花1塊錢買高雄塑酯60%股權 陸企進逼、日商戰略性撤出

中石化（1314）用新台幣1元就向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）買下高雄塑脂60%股權，讓這家全台最大、年年賺錢的壓克力原料生產商備受關注，業內猜測，該領域雖然賺錢但競爭也大，是三菱化學決定退出的主因。

廣泛運用於建築、汽車、電子和消費品領域的甲基丙烯酸甲酯（MMA），是俗稱壓克力的產品原料，近幾年來在中國以萬華化學、江蘇凡川為首的廠家大舉擴張產能下，原本的主力供應商日本三菱化學、旭化成等正逐步退出區塊市場。

市場人士指出，甲基丙烯酸甲酯（MMA）的下游用途十分廣泛，包括用於光學和建築應用的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、用於聚氯乙烯（PVC）的丙烯酸酯抗衝改質劑（ACR）、塗料和黏合劑，以及紡織和造紙加工助劑。

這些終端用途涵蓋建築、汽車、電子和消費品等多個領域 ，支撐著MMA的廣泛需求。然而，廣泛的應用引發了中國大陸業者在產能上的競爭。包括三菱化學、日本旭化成、陶氏化學、住友化學、羅姆等原有主要製造商，即面臨著來自萬華化學、重慶億祥和江蘇凡川等快速發展的中國製造商的挑戰。

萬華化學和江蘇復川化學等企業為主導的中國MMA產能，持續以年均超過18%的速度成長，重塑了全球供應結構。這種激進的擴張已導致其他業者戰略性撤出。