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只花1塊錢…中石化買高雄塑酯60%股權 成全資子公司

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中石化31日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權。董事長陳瑞隆。記者許正宏／攝影
中石化31日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權。董事長陳瑞隆。記者許正宏／攝影

中石化（1314）昨（31）日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，其為全台最大的甲基丙烯酸甲酯（MMA）生產商；交易完成後，高雄塑酯將成為中石化100%全資持有的子公司。

中石化表示，高雄塑脂化工原本就是旗下關係企業，持股比率約四成，收購後將掌握100%股權，預期可產生營運綜效、創造長期股東價值。根據規劃，若一切順利該案預計今年8月3日完成交割。

據悉，高雄塑酯是台灣最大壓克力原料廠，且每一年都賺錢也貢獻中石化獲利。至於為何三菱化學同意1塊錢就賣掉賺錢的公司，中石化昨日不願多做說明，不過中石化4月17日將召開法說會，預期將成各界追問的重點。

據了解，高雄塑酯成立於1976年，資本額為5億元，現有員工約130人，以中石化供應的氰化氫（HCN）為原料，專注於MMA的生產與技術發展，是台灣規模最大的壓克力原料專業製造廠，歷經數次提升產能，目前一年MMA產能達10.8萬公噸。

值得一提的是，高塑自在高雄大社石化工業區建廠以來營運表現亮眼，一直對原本持股40%的中石化每年貢獻獲利，即使過去一年石化產業面臨前所未有的挑戰，公司仍維持獲利水準，目前正積極因應市場變化，進行營運策略調整與組織結構優化，以持續提升整體競爭力。

法人指出，中石化近幾年營運表現並不理想，面對兩大主力產品己內醯胺（CPL）、AN市況低迷不振，去年虧損29.67億元，每股純損0.78元。為改善營運狀況，董事會決議將頭份廠己內醯胺二線及尼龍粒工場停止生產並進行除役，同時通過處分部分高雄市土地案、橋頭廠資產，進行公開標售。

三菱 中石化 高雄

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