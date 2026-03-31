行銷線上／師法韓劇神操作 讓用戶捨不得離開

近年來，無論是SaaS軟體還是消費型產品，「onboarding（用戶引導）」是影響用戶留存的關鍵指標。然而多數企業在設計onboarding時，仍習慣從「教會使用者如何操作」出發，導致流程冗長、體驗平淡，甚至在真正感受到價值之前，使用者就已經流失。

在近期的熱門韓劇《訂閱男友》的設定中，提供了一個值得企業思考的方向——不著急教會使用者操作，而是先讓使用者捨不得離開。這部韓劇裡對於用戶引導的劇情，整理出四個值得企業參考的設計原則。

原則一、先讓使用者感覺到價值，再教他功能。

《訂閱男友》的故事從主角的生活狀態切入，現代人的孤單、疲憊、對現實關係失望，讓市場目標客群理解為什麼需要這個產品。

對企業而言，有三點啟發。首先，用戶引導的第一步，是讓使用者感受到自我問題和需求，不是功能介紹。其次，要記得使用者不是為了學會產品而來，是為了解決自身處境。最後一點，讓用戶先感受到價值，再進入教學流程，能獲得好的留存率。

原則二、onboarding不是流程，而是一種承諾。

劇中，進入體驗後，很快提供高情緒回饋，例如理想型互動與陪伴感。這其實等同於向使用者傳遞一個明確訊號，這個服務能帶來什麼價值。

這對於企業的經營意涵，可以借鏡三點。第一，用戶引導是對使用者「價值承諾」的開始。第二，使用者在前期感受到的體驗，會成為後續期待的基準。第三，明白產品後續若無法兌現用戶體驗感受到的承諾，會加速流失用戶。因此，在設計用戶引導時，需要思考的不是流程是否順利，而是我們在前五分鐘，讓客戶相信了什麼？致力讓用戶感受的承諾，兌現在每個使用環節。

原則三、個人化不是裝飾，而是投入機制。

在劇中，「理想型設定」讓使用者參與角色建立，看似只是偏好選擇，但實際上已經產生心理投入。這裡的個人化不只是提升體驗，而是讓使用者參與結果。因為當使用者開始輸入偏好、做選擇，他其實已經在投入時間與情感；一旦投入，用戶會被引導進入持續探索與情感依附的循環。

原則四、好的用戶引導，從一開始就要連結到留存。

《訂閱男友》的體驗，並沒有在第一次使用後就結束，而是透過多角色與情境設計，持續延伸使用者的互動與依附。

目前多數企業將用戶引導視為導入流程，但提升成功的機率，是把用戶引導作為留存的起點。在設計onboarding時，我們該去思考，使用者為什麼會回來第二次？第一次體驗，是否自然引導到下一個互動？有沒有埋下用戶持續使用的動機？

從《訂閱男友》的設計可以看出，一個成功的用戶引導，不是從操作邏輯出發，而是從使用者感受出發。核心要訣其實不難，先讓使用者感覺到價值，再讓他參與其中，同時建立清楚的體驗承諾，自然延伸到後續使用。

在AI與自動化快速普及的今天，產品功能的差異正在縮小，使用者是否願意留下，是關鍵的競爭點。用戶引導，是協助企業在市場上提升存活率的一個關鍵，不是產品設計的一部分而已，是企業客戶經營能力的起點。