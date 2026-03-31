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智能新視界／布建 AI 基礎架構 提升營運效能

經濟日報／ 劉國龍（Nutanix台灣總經理）

回顧2025年企業的發展軌跡，最顯著的變化莫過於眾多企業對AI的應用從「可能性」迅速轉變為「高度依賴」。原本以實驗為主的應用，很快融入日常營運流程，然而，也暴露出基礎架構、營運管理與治理機制中試點階段難以察覺的漏洞。

邁入2026年，企業正面臨關鍵選擇，是任由AI的發展主宰風險態勢，抑或主動建構必要基礎設施，將這股能量轉化為持續推進的成長動能？「速度」對於亞太地區的企業來說始終至關重要，而2026年的致勝關鍵正是在於企業能否將AI潛能快速轉化為可重複發揮其價值的關鍵營運效能。

歷經一年快速試點與大膽實驗後，企業正進入更具規範的AI導入階段，發展重心已從技術概念驗證，轉向營運韌性建設。

此轉型代表著企業邁向「AI智慧營運」的過程，優先聚焦具有明確商業成果的應用場景，並設計能適應變革的AI服務。

隨著AI從開發階段進入正式生產環境，部署的一致性變得更為重要。工作負載必須具備可攜性、可重複性，並能隨規模擴展，在不同環境中維持高效管理。若缺乏一致性的系統，即使初期表現亮眼，也可能在規模擴張後逐漸偏離預期方向。

同時，容器化等技術能有效降低系統運作摩擦，解決跨環境部署與運維挑戰，使AI服務得以在既有架構上穩定成長。此時，衡量成功的標準，已不再只是AI的導入速度，而是能否長期維持穩定的運作能力。

隨著AI日益深入企業營運核心，基礎架構策略亦隨之擴展與延伸，逐步以資料流向為核心進行布局，而非將所有系統集中於單一環境。企業正平衡公有雲、私有資料中心與邊緣環境的運用，以滿足效能、成本、法規與資料主權等多重需求。

實務經驗顯示，訓練階段多半集中於雲端，而推論階段往往受益於更貼近資料來源的環境。可預測的成本、更低延遲與更嚴謹的治理機制，使更多AI工作負載轉向本地與邊緣部署，特別在高度監管與即時應用場景中。

進入2026年，邊緣運算已成為企業基礎架構的重要一環，具備全球化集中管理與在地自治並存的能力，並能在因應資料在地化與法規要求日益嚴格的同時，支援關鍵任務級AI應用。

AI系統的長期維運遠比初期部署複雜。模型更新、資安維護、法遵管理與跨部門與跨地區協作，皆成為日常營運必備環節。

這正是營運韌性發揮關鍵作用的時刻。企業需要統一的基礎架構，在不同環境中提供靈活性、一致性與穩定性。也因此，平台架構正成為IT領導者最關鍵的決策之一。雲原生模組化架構，讓服務得以獨立演進而不影響整體系統運作；編排平台則提供跨混合環境的一致營運模式，確保AI與傳統應用能在同一架構下協同運行，進一步降低管理複雜度並提升效率。

當AI基礎架構具備穩定性、可治理性與高度可靠度，其價值便能在組織內部具體展現。AI能實質提升生產力、自動化決策流程，同時維持系統穩定。在此階段，基礎架構雖不再是焦點，卻能成為支撐企業持續成長的關鍵後盾。

展望2026年，速度仍然重要，但真正競爭優勢，來自於能否在複雜環境與高可靠性要求下，長期穩定運作。唯有投資於兼具一致性、彈性與可控性的企業平台，企業才能將AI創新轉化為可持續的商業價值，並以更穩健的步伐，自信迎向AI發展的下一個篇章。

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