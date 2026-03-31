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智慧經營／長華集團創辦人黃嘉能技術變生意 堅守獲利

經濟日報／ 朱子呈
長華集團創辦人黃嘉能表示，能不能量產、能不能穩交付，是決定技術能不能變成生意的關鍵。聯合報系資料照
長華集團創辦人黃嘉能表示，能不能量產、能不能穩交付，是決定技術能不能變成生意的關鍵。聯合報系資料照

蘋果曾在iMac端導入Mini LED，卻只維持一年便退場。看似少了封裝步驟就能省成本，但現實往往相反：一旦良率撐不起來、返修成本拉高，省下的材料與製程費用很快就被加倍「討回去」。長華（8070）集團創辦人、現任長科（6548）策略顧問黃嘉能談到這段經驗時，不是評論品牌策略，而是用它說明產業一個簡單原則：能不能量產、能不能穩交付，才是決定技術能不能變成生意的關鍵。

量產穩定交付 保持良率

黃嘉能拆解Mini LED長年談論卻難以放量的原因。「產業想走類似晶片上板（COB）的路線，把封裝環節拿掉，表面上更便宜，但良率若過不去，就會變成做不下去；反過來走板上封裝（POB），成本又比COB高，兩邊都卡在成本與良率的矛盾。」他說，中國大陸在COB上投得太多，因沉沒成本壓力只能硬著頭皮做，甚至用價格戰吸引客戶，但良率難題仍是天花板。

把這個邏輯延伸到先進封裝，他同樣強調工程現實大於題材想像。以高腳位封裝為例，CoWoS動輒超過2,000以上的腳位數，若試圖用更極端的方式簡化結構、甚至把ABF等材料環節拿掉，短期很難成為主流，因為最終買單者在乎的是速度、產能與確定性交付，而不是帳面上少掉的那一點成本。

從技術到經營，黃嘉能的管理心法仍回到同一條主線：先守住可控的獲利結構，再決定要用什麼方式擴張。

談到LED相關導線架，他直言非調不可，原因很直接，材料關鍵就是銅與銀，且銀占比不低，貴金屬上漲速度過快，價格勢必要反映。他也提到自己之所以能撐到較晚才動，是因為毛利率仍有約43%，得以緩衝；對岸同業半年前就撐不下去，他刻意把時間點往後放，本質上是把壓力留給競爭者，讓對手先在成本與售價之間承受痛點。

高低端組合拳 放大市占

更具代表性的，是他把市場切成高低端兩套打法。高端車用端該漲就漲；低端照明端則反向採取拿量策略，並提到照明端價格降幅約15%。這不是情緒式殺價，而是站在產能利用率與攤提的角度做決策：低端產品若以材料成本為主，只要價格能覆蓋材料、把產能利用率拉起來，固定費用攤提下降，費用率走低，毛利未必會掉，市占卻可能快速放大。

黃嘉能認為資本市場容易把焦點全押在先進製程，但若回到數量與供應鏈現實，先進必須搭配成熟，忽略成熟製程的量體與配套價值，容易造成評價失真與決策偏航。

從iMac Mini LED一年退場的案例、到導線架調價與高低端分流、再到先把承諾鎖住的談判方式，黃嘉能談的其實是一套可落地的管理方法論：用良率與總成本檢驗技術路線、用毛利與產能利用率校正定價策略，再用供需與關係管理，確保承諾能走得久。

iMac

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