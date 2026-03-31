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新青安末班車上車潮 台灣房屋：3月交易量年增二成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
購屋示意圖。圖／台灣房屋提供
購屋示意圖。圖／台灣房屋提供

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年3月價量變化，和2月相較，全面大增，其中桃園市翻倍成長，月增107.5%，新北市也有83.6%，高雄市60%；和去年同期相較，桃園市也是年增32.4%，其餘各縣市增幅在11~26%之間，六都、新竹縣市整體月增62%，年增20.2%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，二月為農曆新年長假影響，因工作日少，交易量原本就比一般正常月少，因此許多買氣遞延到三月發酵；且因新青安將在七月底截止，因此確定今年要購屋的首購剛需買方，更積極加快腳步，搶在第2季上車申貸；再加上央行理監事會議三月放寬對二屋族限制，提供多一成貸款的善意，也促使買氣歸隊。

目前國際局勢仍影響金融交易和原油相關產業鏈，不過國際戰事對市場的利空影響逐漸淡化，房市也將回歸市場自住需求。

張旭嵐指出，市場上買氣回溫，受央行針對第二屋放寬一成貸款的影響，信心帶動大於實質意義。舉例來說，購買第二屋的家庭，以三房的需求為主流，坪數大總價偏高，若以總價2,000萬元來算，放寬之後還是需要800萬元的頭期款購屋，門檻仍然不低，會趁此搶進房市的人有限，但央行對自用族群釋出的友善訊號，以及年底選舉可望帶來更多新人新政，因此對下半年的房市信心增加！

央行 房市 高雄市

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