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台灣大揪伴 組永續生態圈
看準亞太碳盤查市場規模上看195億美元，台灣大（3045）宣布，推一站式「碳管理系統暨顧問服務」，攜倍力資等夥伴組永續生態圈，搶進零碳轉型商機。
全球氣候變遷與淨零轉型議題升溫，碳管理能力不僅是企業長期的核心競爭力，更是「企業剛需」。根據Grand View Horizon研究指出，亞太地區碳盤查軟體市場規模預估於2030年將擴張至195億美元。
國內主管機關金管會與環境部也在2026年擴大匡列納管產業，要求須依階段完成溫室氣體資訊揭露，企業在碳排查及碳管理需求也快速成長。
台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大逐步完善提供企業永續轉型的服務版圖，針對市場對碳數據透明度的急迫需求，台灣大擁有跨產業系統整合經驗，推出一站式碳管理服務，將企業轉型實力延伸至永續管理。
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