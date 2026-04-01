電信、電視業強攻寬頻

電信、有線電視搶寬頻用戶，強打資費促銷方案；升級光纖網路，強化上行速度，中華電信（2412）、大豐電積極強打雙向高速光纖上網，凱擘也宣布網路升級，攜手Harmonic打造10Gbps網路時代。

過往電信光纖上網速度及可靠度都優於有線電視，有線電視業者則以價格CP值優勢搶市場，近期有線電視業者大豐電旗下大大寬頻、凱擘、中嘉近年也積極推動網路升級。近年家用寬頻市場競爭激烈，有線電視搶下三成市占，中華電信HiNet力守五成市占版圖。

電信龍頭中華電信日前宣布推出HiNet光世代全新「速在必行」與「MOD 家速方案」限時優惠，雙向500M降至「甜蜜點」的999元，除推升高速上網用戶占比，穩住HiNet市占率，卡位未來智慧家庭市場。

大豐電與旗下大大寬頻去年放棄有線電視HFC網路，從頭建設光纖網路，投入超過30億元，完成100%光纖到戶，現在傳輸速度最高達1.2Gbps。

大大寬頻攜手策略合作夥伴台灣寬頻（TBC）強打光纖到戶，在不同經營區打出不同價格策略，500Mbps上下行對稱光纖上網月租費從600元至699元不等。

凱擘大寬頻認為，隨著影音串流、雲端遊戲及智慧家庭應用快速普及，市場對高頻寬與上下載對稱速度的需求持續攀升，加速電信與寬頻業者升級基礎建設。

凱擘大寬頻宣布，攜手國際大廠Harmonic深化合作，全面導入DAA（分散式存取架構），並部署支援1.2GHz擴頻的Harmonic Oyster RPD光節點，支援DOCSIS 3.1 Ultra，更為DOCSIS 4.0預留平台，使單一光節點吞吐量有望提升至10Gbps，上傳速度提升超過十倍。

面對光纖到戶的競爭與高昂建置成本，凱擘大寬頻「雙軌升級策略」，朝10Gbp的網路時代邁進，在既有社區與住宅區，透過升級現有網路設備與架構，提升網速。