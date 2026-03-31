燁輝4月內銷盤漲1700至2000元 為近半年新高

下游鋼廠燁輝表示，鋼市回溫加上中東戰爭使原物料上漲，鍍鋅與烤漆4月內銷盤價每噸分別調漲新台幣1700元、2000元，為近半年新高；上游龍頭中鋼公布2月稅前虧損為4.87億元，較1月擴大，而鋼價走揚與成本墊高，將是「穩中求進」態勢。

燁輝今天表示，中國今年3月召開兩會，宣示堅持以內需主導，透過刺激內需與金融寬鬆雙管齊下，以帶動整體經濟回升，將有助市場供需平衡，帶動鋼市持續回溫。

原物料行情與市場方面，燁輝指出，近期中東戰事加劇，推升能源與運輸價格，也推升煉鋼原料行情。鐵礦砂價格今年3月均價每噸達106美元，較2月漲7美元。

成本端受戰爭影響，使鋼材成本持續墊高，加上中國兩會後定調刺激內需為今年目標，全球鋼價整體氛圍偏多。

另外，美國指標鋼廠Nucor今年初至今的熱軋已調漲82美元，調幅達7.8%，且當地熱軋行情站上每噸1120美元，創近2年新高。亞洲包括中國寶武、鞍本集團，台灣的中鋼、中鴻；以及越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，鋼價走揚態勢明確，主基調「成本支撐，易漲難跌」。

燁輝表示，中東戰爭帶動海運費、煤鐵煉鋼原料、天然氣、主要金屬如鋅、鋁價格全面上揚，鋼材製造成本明顯提高，國內各鋼品流通行情也持續走揚，為確保下游競爭力與合理反映成本，今年4月內銷盤價調漲；5月外銷盤每噸調漲50美元。

中鋼公布今年2月稅前淨損為4.87億元，較1月稅前虧損8579萬元擴大；中鋼表示，2月春節工作天數少，鋼鐵業銷售單價及單位毛利皆較1月減少，使營收減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，影響業外收入。

中鋼表示，美歐鋼價今年累積漲幅達60至80美元，中國龍頭鋼廠寶鋼1月至今漲幅也達人民幣400元（約58美元），國際鋼價漲勢持續走強；而中東戰火造成海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高，後續鋼廠營運變化仍須審慎應對，整體為「穩中求進」態勢。