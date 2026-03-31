AI帶動首季商用市場交易金額創高 信義全球：企業「即戰力」需求來了

據信義全球資產統計，第1季上市櫃法人商用不動產交易總金額達1,033億元，較去年同期大增2.1倍，創下歷年單季新高，更是有統計以來、單季交易量首度站上千億元水位。

從首季產品交易結構來看，工業地產交易總金額達935億元、占比逾九成，廠房、工業土地為首季強勢交易產品；辦公室交易額為98億元，反映企業對核心辦公產品需求穩健。

第1季有四筆總價突破50億元的工業地產交易，記憶體大廠美光（Micron）以569億元收購力積電（6770）苗栗銅鑼廠，更將單筆交易規模帶升至新水準。AI產業推升大型、超大型工業地產交易，企業購廠朝向策略導向，為強化產能、提升競爭力，資產配置思維從過去的買賣、投資收益行為，轉向透過資產移轉達成供應鏈整合、策略合作等複合交易模式。

首季工業地產交易市場中，超過八成屬廠房交易，顯示急單需求湧現；信義全球資產公司總經理林三智分析，相比自建廠房緩不濟急，企業購買營運資產，更看重具備立即投產條件的「即戰力」廠房，選址上則會優先評估開發條件較成熟、具群聚效益的編定工業區。

首季市場即出現多筆工業地交易，包括世紀鋼（9958）集團旗下世紀離岸風電（2072）斥資55.82億元購入觀音產業園區逾4萬坪土地；皇昌（2543）營造同樣買在觀音，以8.28億元購入保障段13,357坪土地，顯示買方聚焦大面積、區位條件佳的工業地，以支持未來擴充產能或其他規畫。

反觀首季上市櫃法人土地市場，單季交易總額僅256億元，較去年同期大減47%；林三智指出，受第七波信用管制及房市景氣影響，建商購地意願趨於保守，買盤以資金實力雄厚的品牌建商為主，其中包括信義全球資產促成南港27.81億元的千坪土地交易，多是開發商鎖定開發價值高、具稀有性的精華土地，提前儲備土地存貨。