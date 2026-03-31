塑膠袋短缺有解 中油承諾供料台塑台聚全力配合生產

美伊戰爭造成全球石化供應鏈大亂，各種塑膠包材漲價，甚至頻傳缺貨情況，中油今天邀集台塑、台聚、亞聚等台灣主要PE（聚乙烯）製造商開會，中油承諾將負責供應乙烯原料，交下游生產塑膠袋主要原料PE，以解塑膠袋供應不足問題。

中油承諾供應乙烯原料，台塑、台聚、亞聚表示會全力配合辦理。

台塑表示，台塑現階段各項原料以供應國內為優先，會全力配合政府政策辦理。不過台塑坦承，現在國際原油、輕油價格非常高，這次由中油提供原料，台塑可以配合生產PE供應給下游塑膠袋等廠商，但無力吸收高漲的成本，將視中油提供的原料價格，轉嫁給下游廠商。

亞聚業務處長暨發言人黃克名指出，台聚、亞聚全力支持政府，願意挪出一部分產能空間，協助生產PE供貨給下游，但他也坦言，由於現在從國際購買輕油非常貴，成本會大幅增加，因此中油負責供應原料，但必須是下游客戶能接受的價格。

台聚、亞聚擬採取「接單生產」方式，確定下游客戶能接受價格而且有需求。

台灣石油化學公會總幹事何麗君分析，塑膠袋上游主要原料是PE，這次受美伊戰爭影響，一路沒料、沒貨。PE上游原料乙烯是輕油裂解而來，而輕油又是石油煉製而來，現在戰爭造成荷莫茲海峽航運受阻，波斯灣石油運不出來，中油、台塑化缺料，多座輕油裂解廠紛紛停開，對於下游乙烯等原料打3折、5折供應，PE廠料源不足，減少產出，塑膠袋的生產出貨當然跟著變少。

這次中油出手採購國際料源，增加下游乙烯供應，但有業者私下表示，現在採購輕油肯定非常貴，乙烯原料成本會非常高，中油是國營企業有政府補助，但不能讓民營企業倒貼，配合生產沒問題，但是要看下游客戶願不願買單。