上洋跨足 B2B 洗滌與能源新版圖 營運「三箭齊發」拚高成長

台灣空調與商用洗衣代理商上洋（6728）31日舉辦媒體餐敘，執行長吳國華表示，2026年將正式啟動「集團化升級」，由空調與洗衣兩大核心事業帶頭，今年營運目標鎖定雙位數成長，並透過子公司「東洋」在4月啟用鶯歌新廠，引進全台最大隧道型洗滌設備，全面搶進五星級飯店與旅宿洗滌市場。

面對去年空調市場因氣候與房市波動導致整體萎縮，上洋代理的三菱重工空調銷售仍維持逆勢成長。吳國華指出，今年商用空調受惠於高科技產業與大型客戶專案需求，看好後續成長力道，第1季已率先導入R32環保冷媒VRF上吹型機種，並持續強化能源系統規劃，積極切入低碳與淨零排放商機。

在商用洗衣領域，上洋採取國內外並進策略。台灣《SeSA自助洗衣吧》今年維持年增2成的展店目標，高端品牌《RIV精緻洗衣》則在雙北擴張至13處門市。海外布局則鎖定東南亞市場，預計上半年啟動印尼雅加達辦公室營運，並推出自有品牌「TAKUROX」大型洗滌設備，主攻國際工業洗滌市場。

除核心事業外，新事業與代理品牌也展現強勁動能。吳國華指出，由於基期較低，法國玻璃餐具品牌「Duralex」今年目標成長1倍，「空氣美學事務所」及自有品牌「one-meter」也分別看增6成與3成。同時，上洋近期再取得三菱化學「Cleansui」淨水品牌代理權，預計第2季在電商平台首發，完善居家生活生態系。

能源布局方面，上洋憑藉與三菱集團的合作關係，取得燃氣發電機在台總代理權，目前在竹科等電子製造業詢問度極高。儘管國際氣價波動，但因發電機回收成本期僅約2.5年至4年，在電力韌性需求下具備成長潛力。展望未來，上洋將透過AI大數據與物聯網優化營運效率，多軸並進推升集團營收規模。