快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

上洋跨足 B2B 洗滌與能源新版圖 營運「三箭齊發」拚高成長

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
上洋2026年啟動集團化升級，擴大市場及品牌版圖。圖為上洋產業執行長吳國華與新代理品牌可菱水Cleansui與法國百年玻璃餐具品牌Duralex 。公司提供
上洋2026年啟動集團化升級，擴大市場及品牌版圖。圖為上洋產業執行長吳國華與新代理品牌可菱水Cleansui與法國百年玻璃餐具品牌Duralex 。公司提供

台灣空調與商用洗衣代理商上洋（6728）31日舉辦媒體餐敘，執行長吳國華表示，2026年將正式啟動「集團化升級」，由空調與洗衣兩大核心事業帶頭，今年營運目標鎖定雙位數成長，並透過子公司「東洋」在4月啟用鶯歌新廠，引進全台最大隧道型洗滌設備，全面搶進五星級飯店與旅宿洗滌市場。

面對去年空調市場因氣候與房市波動導致整體萎縮，上洋代理的三菱重工空調銷售仍維持逆勢成長。吳國華指出，今年商用空調受惠於高科技產業與大型客戶專案需求，看好後續成長力道，第1季已率先導入R32環保冷媒VRF上吹型機種，並持續強化能源系統規劃，積極切入低碳與淨零排放商機。

在商用洗衣領域，上洋採取國內外並進策略。台灣《SeSA自助洗衣吧》今年維持年增2成的展店目標，高端品牌《RIV精緻洗衣》則在雙北擴張至13處門市。海外布局則鎖定東南亞市場，預計上半年啟動印尼雅加達辦公室營運，並推出自有品牌「TAKUROX」大型洗滌設備，主攻國際工業洗滌市場。

除核心事業外，新事業與代理品牌也展現強勁動能。吳國華指出，由於基期較低，法國玻璃餐具品牌「Duralex」今年目標成長1倍，「空氣美學事務所」及自有品牌「one-meter」也分別看增6成與3成。同時，上洋近期再取得三菱化學「Cleansui」淨水品牌代理權，預計第2季在電商平台首發，完善居家生活生態系。

能源布局方面，上洋憑藉與三菱集團的合作關係，取得燃氣發電機在台總代理權，目前在竹科等電子製造業詢問度極高。儘管國際氣價波動，但因發電機回收成本期僅約2.5年至4年，在電力韌性需求下具備成長潛力。展望未來，上洋將透過AI大數據與物聯網優化營運效率，多軸並進推升集團營收規模。

東南亞

延伸閱讀

饗賓今年預計再開4~5家Buffet全品牌目標15家新店 挺進IPO拚年底上市

牧德：雙軌四線轉型奏效 今年營收再拚新高

第一類接觸／騰雲搭 AI 熱潮營運加分 海內外客戶一把抓

夏季空調早鳥購 Acerpure主打負離子淨化、LG AI空調可主動感知更省電

相關新聞

上洋跨足 B2B 洗滌與能源新版圖 營運「三箭齊發」拚高成長

台灣空調與商用洗衣代理商上洋（6728）31日舉辦媒體餐敘，執行長吳國華表示，2026年將正式啟動「集團化升級」，由空調與洗衣兩大核心事業帶頭，今年營運目標鎖定雙位數成長，並透過子公司「東洋」在4月啟用鶯歌新廠，引進全台最大隧道型洗滌設備，全面搶進五星級飯店與旅宿洗滌市場。

3月房市買氣年減近一成 中信房屋張世宗：戰爭、房價、央行政策是關鍵

中信房屋統計內部成交件數，3月全國交易量相較於2月增加約20%，較去年同期減少約9.9%。

中石化擬以新台幣1元 收購高雄塑酯60%股權

中石化（1314） 31日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，其為全台最大的甲基丙烯酸甲（MMA）生產商；交易完成後，高雄塑酯將成為中石化100%全資持有的子公司。

張國華兒子張聖恩 首次入選長榮航董事候選人名單

長榮航空（2618）董事候選人名單出爐，到目前為止並沒有其他組人馬提出名單，代表長榮集團終於擺脫經營權之爭的夢魘，將由原來專業經營團隊繼續經營；長榮海運（2603）及長榮航空的候選人名單當中，張國華兒子張聖恩首次入選長榮航空董事提名名單。

美伊戰爭加劇地緣政治恐慌 住商：3月房市年減15%

時序來到3月底，住商機構統計旗下加盟店3月成交件數後發現，全國各區域買氣比起去年同期稍弱，和工作天數相仿的1月相比量減6.1%，但比去年減少15%。

房仲：房市量縮價緩跌 第1季交易恐創有紀錄以來第3低

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行信用管制持續下，今年第1季全台房市交易量估約5.9萬至6.2萬棟，較去年同期約減少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。