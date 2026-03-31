3月房市買氣年減近一成 中信房屋張世宗：戰爭、房價、央行政策是關鍵

中信房屋統計內部成交件數，3月全國交易量相較於2月增加約20%，較去年同期減少約9.9%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月增50.7%、年減8%；新北市月增46.5%、年減10.8%；桃園市月增1.3%、年減7%；台中市月增2.5%、年減10%；台南市月減8%、年減12%；高雄市月減6.7 %、年減11.9%。

中信房屋總經理張世宗指出，三月因工作天數增加，帶動整體成交量較二月出現兩成的成長，其中又以雙北市表現最為亮眼，主因在於雙北市房價走勢穩健，買賣雙方價格認知差距相對較小，再加上都會區人口密集，就業機會集中，自住需求強勁，區域房市交易量能自然更具韌性，反觀南二都，市場交易量依然持續低迷。

此外，張世宗進一步表示，與去年同期相比，整體交易量仍縮減近一成，推估主要有以下三原因。首先，國際局勢動盪，特別是中東戰事持續升溫，導致全球股匯市波動加劇，影響民眾進場信心，進而使購屋決策轉趨保守。其次，市場買賣雙方對價格認知仍存在落差，購屋族普遍期待房價有大幅修正，但大多屋主在無資金壓力下，對價格仍有所堅持。再者，3月19日適逢央行理監事會議前，市場瀰漫觀望氛圍，不少購屋族選擇延後決策，靜待政策方向明朗。

展望後市，張世宗指出，央行第1季理監事會議決議利率連八凍，房市信用管制放寬第二戶貸款成數由五成調高至六成，適度的鬆綁有助於釋放購屋需求，也會對市場信心產生一定的支撐效果。另外，在股匯市震盪之際，部分投資人股市獲利了結的資金，預期也有機會轉向具備抗通膨特性的房地產避險，亦可望為後續交易動能注入回溫力道。