中石化擬以新台幣1元 收購高雄塑酯60%股權

中石化（1314） 31日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，其為全台最大的甲基丙烯酸甲（MMA）生產商；交易完成後，高雄塑酯將成為中石化100%全資持有的子公司。

中石化表示，高雄塑脂化工原本就是旗下關係企業，持股比率約四成，此次收購後將掌握100%股權，希望藉此強化上下游協同產銷調度，有助公司最大化產銷調度，提高協同營運效益度，並可為之後市場景氣復甦做好準備。預期可產生營運綜效、創造長期股東價值。

而根據中石化規劃，預計8月3日完成交割，實際時間則視主管機關核准進度而定。

據了解，高雄塑酯成立於1976年，以中石化供應的氰化氫（HCN）為原料，專注於MMA的生產與技術發展，是為台灣規模最大的壓克力原料專業製造廠。而高塑自在高雄大社石化工業區建廠以來營運一直維持獲利水準，從未虧損過。