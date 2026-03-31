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張國華兒子張聖恩 首次入選長榮航董事候選人名單
長榮航空（2618）董事候選人名單出爐，到目前為止並沒有其他組人馬提出名單，代表長榮集團終於擺脫經營權之爭的夢魘，將由原來專業經營團隊繼續經營；長榮海運（2603）及長榮航空的候選人名單當中，張國華兒子張聖恩首次入選長榮航空董事提名名單。
長榮航空5月29日將舉行股東常會，今年將進行改選，隨著董事名單出爐後，並沒有其他人選提出名單，也間接說明長榮航空董事會將繼續由專業經理人主導。
長榮海運將於5月28日舉行股東常會，新出爐的董事被提名人名單分別為張國華、張衍義、柯麗卿、戴錦銓、吳光輝、林文貴；獨董的提名人則有林瑞雲、許慈美、林詩梅。
全新的董事被提名人名單包括林寶水、柯麗卿、戴錦銓、孫嘉明、廖至維及張聖恩，獨董名單則為歐嘉瑞、李彬及林安惠；董事名單當中全部都是長榮集團的專業經理人，只有張國華兒子張聖恩首次入選為提名的名單，將於今年股東會改選正式進入長榮航空董事會，繼長榮海運後，開始了解長榮航空的營運策略。
張聖恩為英國諾丁漢大學機械工程系畢業，已經在長榮海運任職蠻長一段時間，一直非常低調，在長榮海運多個部門歷練，包括國際市場本部、企劃本部、船舶本部、損保部及公司治理部課長。
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