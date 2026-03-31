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美伊戰爭加劇地緣政治恐慌 住商：3月房市年減15%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

時序來到3月底，住商機構統計旗下加盟店3月成交件數後發現，全國各區域買氣比起去年同期稍弱，和工作天數相仿的1月相比量減6.1%，但比去年減少15%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新北市增加31.6%，台中市增加10.3%，其餘縣市表現較為疲軟，推估為買方認為央行選擇性信用管制狀況雖有放寬，但還有美伊戰爭加劇地緣政治恐慌，也讓房地產市場表現趨軟。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年減16.3%，新北市年減17.2%，桃園市年減11.8%，台中市年減8.6%，台南市年減23.4%，高雄市年減19.8%，全國年減15.0%；而與1月相比，北市月減21.0%，新北市月增31.6%，桃園市月減8.3%，台中市月增10.3%，台南市月減15%，高雄市月減2.9%。

徐佳馨認為，年後買氣相對弱勢，加上3月中東戰爭因素與理監事會等變因都是為市場投下不確定因子，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第2季後才會明朗。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力有損買氣，惟在資金寬鬆趨勢不變下，若再無重大衝擊，應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

北市 台中市 房市

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