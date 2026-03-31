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房仲：房市量縮價緩跌 第1季交易恐創有紀錄以來第3低

中央社／ 台北31日電
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影 朱曼寧
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影 朱曼寧

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行信用管制持續下，今年第1季全台房市交易量估約5.9萬至6.2萬棟，較去年同期約減少1%至6%，恐創1999年有紀錄以來第3低量，而房價則呈現緩跌態勢。中東戰事升溫也使市場預期轉趨保守，房價看跌比例攀升。

永慶房屋今天舉辦2026年第2季房產趨勢前瞻報告記者會。根據「政大永慶即時房價指數」顯示，在央行第7波選擇性信用管制政策持續下，資金面明顯受壓抑，投資與投機性需求進一步退場，使得2026年第1季整體房市買氣維持在低檔的盤整格局。

葉凌棋表示，市場交易動能降溫，以自住客與首購族群為主力，購屋決策也趨於保守理性，讓今年第1季房價呈現緩跌態勢，觀察六都加新竹縣市房價指數變化，除了台中微幅走揚0.1%外，其餘六都均下跌，跌幅在0.3%至1.1%之間。

此外，根據永慶房屋2026年第2季網路會員調查，荷莫茲海峽封鎖後，全台消費者看跌房價比例，從封鎖前33%快速上升至42%，看漲比例則從30%降至27%。

葉凌棋表示，今年2月底發生中東戰爭，帶來許多變數和不確定性，部分屋主如果認為後市會變差，寧可現在讓一點小利先賣，反而可以掌握價格；但也有屋主認為，戰爭可能在短時間內就結束，不急著賣，就選擇觀望。

葉凌棋指出，對於買方來說，若有自住需求、資金條件也允許，在這種不確定時期，反而可能是進場時機，因為等到戰爭結束、市場恢復正常後，屋主的讓價空間就會縮小。

此外，央行3月19日放寬自然人第2戶房貸成數上限，由5成提高至6成，葉凌棋認為，此為小幅調整，對整體房市影響有限；以台灣貸款平均成數約71%來看，多數購屋族期待貸款成數落在65%至80%之間，但6成已可滿足基本資金需求。

中東 房價 房市

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