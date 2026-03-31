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永冠受銀行圈存限制影響 宣告借款違約

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
永冠-KY發言人蔡樹根副董事長31日於證交所召開重大訊息說明會，坦言因子公司存款遭圈存導致借款違約。截自證交所直播
永冠-KY發言人蔡樹根副董事長31日於證交所召開重大訊息說明會，坦言因子公司存款遭圈存導致借款違約。截自證交所直播

風電鑄件大廠永冠-KY（1589）繼日前爆發無擔保轉換公司債（永冠四KY）違約後，31日公告子公司英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司（台中廠），因存放於土銀之存款遭到圈存，導致無法支用資金清償永豐銀行31日到期的借款，正式宣告違約，喪失債信金額為2,083.3萬元。

副董事長蔡樹根31日召開重大訊息說明會指出，該分公司與永豐銀行之借款於31日寬限期屆滿，應行清償，惟存放於土銀之存款受到圈存限制，導致資金調度失靈，無法撥付清償款項。

此外，由於土銀圈存限制，連帶影響該分公司在台新銀行、安泰銀行、新光銀行及中國信託銀行的短期借款，未來若未獲銀行展期，恐同樣面臨無法動支存款清償的窘境。

永冠表示，英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司（台中廠）目前除了離岸風電裝機量不如設廠時預期外，其餘營運狀況正常。截至30日止，遭土銀圈存之各幣別存款金額分別為：新台幣6,003.8萬餘元、人民幣1,095萬餘元、美金1.9萬餘元、歐元8,273.95元。

針對後續因應，永冠強調正積極與債權銀行及公司債持有人協商，目前債權銀行皆表態支持公司繼續營運，集團將持續協商展延到期之本金。公司重申，保障投資人、債權人與所有利害關係人權益始終是首要考量，後續協商與處置將秉持透明化原則辦理，並嚴格遵守法規及時公告最新進展。

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