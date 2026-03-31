航運面臨關鍵轉型 PwC最新報告：永續航運是可逐步實現的產業轉型方向

在全球淨零排放目標與氣候變遷壓力下，航運業正站在關鍵轉型的十字路口。根據PwC於2026年3月發布的《永續航運經濟學》（The economics of sustainable shipping）報告指出，儘管低碳與永續燃料的成本明顯高於傳統燃料，但其對終端消費品價格的影響幅度相對有限，顯示永續航運並非不可承擔的成本，而是可逐步實現的產業轉型方向。

報告指出，全球商用船隊支撐約80%的全球貿易運輸量，然而目前仍有高達95%的船舶使用傳統化石燃料。隨著歐盟排放交易體系（ETS）上路，以及國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）正研擬中的「全球燃料標準」，航運公司未來將被要求逐年降低溫室氣體排放強度，完全依賴重燃油的船舶，將面臨顯著的排放成本壓力。

報告模擬顯示，雖然綠色燃料如生物甲醇、電子甲醇的成本約為傳統燃料的2至3倍，配備雙燃料引擎的船舶造價亦高出約15%至20%，但反映在多數消費品價格上的漲幅，遠低於一般預期。例如，一台電視價格僅上漲約1.4%，一雙運動鞋上漲0.3%，一輛中價位汽車成本增加約0.8%。即使是受影響較高的太陽能板與部分大宗商品，其價格漲幅仍落在可管理範圍。

報告同時指出，休閒郵輪因乘客數量相對有限，票價平均可能上漲約19%，但仍可透過不同艙等與產品設計分攤成本。整體而言，對商品價格影響有限，反而使來自客戶端的需求，成為推動航運業採用永續燃料的重要拉力。

報告指出，航運業邁向淨零排放主要有兩大路徑：提升燃料效率與採用替代燃料。在效率提升方面，透過減速航行、AI航線優化，以及船體與引擎節能改造，即可帶來15%至20%的能源效率提升。國際能源署（IEA）估計，相關措施可使一艘典型貨櫃船的年度營運費用降低數百萬美元，並降低整體擁有成本。

在替代燃料方面，報告指出，若要在2050年達成淨零排放，燃料結構將需大幅轉向生質燃料，並搭配一定比例的電子甲醇。液化天然氣（LNG）雖可作為過渡性燃料，但其甲烷逸散風險仍是關鍵挑戰；合成燃料則受限於碳捕捉技術與供應量，目前仍需大規模投資與技術突破。

報告強調，航運業的減碳轉型並非單一企業可獨立完成，而是需要政策、基礎設施、金融、技術與客戶共同組成完整的永續航運生態系。從港口替代燃料補給設施、碳捕捉產能建置，到融資條件與減排資訊揭露，皆是推動轉型不可或缺的關鍵要素。

資誠聯合會計師事務所航運產業服務會計師廖福銘表示，永續航運的核心挑戰不僅在於燃料選擇，更在於能否同步建立支撐轉型的制度與生態系。法規已從過去的倡議走向強制要求，企業若能及早布局替代燃料與減碳策略，不僅可因應合規需求，更有機會在未來市場中取得先行者優勢。

報告也提及，隨著歐盟與IMO減碳規範逐步明確，航運業的減碳要求已由自願性選項，轉為強制性法規。臺灣亦已將替代燃料標準納入相關法規，並制定安全與作業規範。國內主要航運公司亦已採購大量雙燃料船舶，顯示產業轉型動能正在加速。

資誠聯合會計師事務所航運產業服務會計師賴宗羲表示，未來航運公司除需建立周全的投資與船隊汰換計畫外，也可探索依產品價值差異化分攤綠色成本，並透過透明的排放資訊與成本溝通，強化消費者對低碳運輸價值的認同。當成本逐步下降、標準趨於一致，永續航運將不僅是合規成本，而是能創造長期財務與品牌價值的關鍵投資。