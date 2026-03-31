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和泰車啟動海外布局 101億日圓併日本南關東日野汽車

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

和泰車（2207）持續啟動海外布局！經濟部投資審議會31日召開第29次會議，會中核准8件重大投資案，其中車市龍頭和泰汽車，獲准斥資101.5億日圓（約美金6,428萬元），受讓取得日本南關東日野汽車（MINAMI KANTO HINO MOTORS, LTD.）80%股權，將觸角延伸至日本商用車銷售與售後服務市場。

根據投審會最新統計，本次會議共核准8件重大投資案，其中對外投資含對陸投資共計7件，金額約303億3,033萬美元；僑外投資則有1件，金額約新台幣70億元。

投審會指出，和泰汽車此次赴日投資，主要從事商用車車輛銷售、售後服務、保養與維修等業務。除和泰車投資案之外，本次會議亦審議通過台積電（2330）增資日本廠、並將製程升級至3奈米等大型案件，總計6件對外投資案，合計美金約302億9,224萬元。

兩岸投資方面，統一超商持續深耕大陸零售市場。投審會核准統一超商以第三地區投資事業自有資金人民幣2億6,937萬4,000元（約美金3,809萬美元），間接增資大陸地區統一超商（浙江）便利店有限公司，經營重點除實體食品銷售與餐飲服務外，也包含線上APP平台的商品販售。

至於僑外投資。丹麥商沃旭能源（ORSTED）以相當於新台幣70億元等值外幣，認購沃旭西北大彰化控股增資股份。該筆資金預計用於償還集團內部貸款，或支應後續離岸風電相關工程支出。

和泰車

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