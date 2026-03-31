受中東戰事衝擊 消費者看跌房價比例跳升至42%

根據永慶房屋2026年第2季網路會員調查，因2月底至3月爆發中東戰爭，荷姆茲海峽封鎖後，全國消費者悲觀情緒升溫，看跌房價比例從封鎖前的33%快速上升至42%，超過持平的31%及看漲的27%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，美以伊戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖後，國際能源供應不穩定，連帶使石油、天然氣價格快速飆升，消費者也擔心戰事擴大，影響到全球經濟表現，悲觀情緒大幅提升。同時，長期維持高油價將推升企業生產與運輸成本，進一步加劇通膨壓力，壓縮民間消費動能。

有何看法呢？陳賜傑說明，消費者對2026年第2季的景氣看法上，根據本次調查結果顯示，荷姆茲海峽封鎖前，消費者看壞景氣的比例不到兩成。但從海峽封鎖後，看壞景氣比例快速上升逼近三成。

他認為 若美伊衝突戰事拖延太久，可能對國內外經濟的干擾加劇，對股市與房市信心造成衝擊，整體經濟面臨不確定性，因此消費者對下一季景氣表現持保守態度。

至於消費者對今年上半年央行利率的看法，陳賜傑指出，根據調查結果顯示，荷姆茲海峽封鎖前，消費者認為會升息半碼以上比例為33%，但自海峽封鎖後，認為央行會升息的比例上升5個百分點、至38%。

陳賜傑表示，受戰事波及，國際能源供應不穩定，使油、氣價格快速飆升，加上國內高度依賴能源進口，消費者因此擔憂通膨再起，且會對國內貨幣政策走向有一定程度的影響。

消費者認為哪些新青安優惠條件延續，會對其購屋更有幫助，陳賜傑說明，根據本次調查結果顯示，有66%消費者支持續辦利率補貼，對其未來的養屋能力有很大的幫助；有61%消費者支持貸款額度(最高8成、1,000萬元)延續到2.0的方案，因貸款額度是最直接影響到購屋族能否順利購屋的關鍵因素，因此消費者也非常看重。

至於政府推行的租屋政策對青年族租屋是否有幫助，陳賜傑表示，據調查結果顯示，有62%消費者認為社會住宅有助於緩解青年租屋需求；61%消費者認為包租代管有助青年族群租屋；71%消費者認為租金補貼對減輕租屋負擔最有感；68%消費者認為婚育宅有助青年族群結婚成家。

至於消費者期待購屋的產品為何，陳賜傑指出，根據本次調查結果顯示，有47%消費者期待購買5年內的新成屋，38%消費者期待購買屋齡5-10年的中古屋，27%消費者想購買預售屋，可以發現消費者較喜歡屋齡新一點的房屋，又因為成屋看得到也摸得到，相較預售屋無法掌握屋況與交屋的不確定性，5年內的新成屋最受青睞。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，根據「政大永慶即時房價指數」顯示，在第七波選擇性信用管制政策持續下，資金面受到明顯壓抑，投資與投機性需求進一步退場，使得2026年第1季整體房市買氣仍維持在相對低檔的盤整格局，市場交易動能降溫，以自住客與首購族群為主力，購屋決策也趨於保守理性，讓2026年第1季房價呈現「緩跌」態勢。

據調查結果顯示，有62%消費者認為社會住宅有助於緩解青年租屋需求。永慶房產集團提供

荷姆茲海峽封鎖前，消費者看壞景氣的比例不到兩成。但從海峽封鎖後，看壞景氣比例快速上升逼近三成。若美伊衝突戰事拖延太久，可能對國內外經濟的干擾加劇，對股市與房市信心造成衝擊，整體經濟面臨不確定性，因此消費者對下一季景氣表現持保守態度。永慶房產集團提供

本次調查結果顯示，61%消費者認為包租代管有助青年族群租屋。永慶房產集團提供

荷姆茲海峽封鎖前，消費者認為會升息半碼以上比例為33%，但自海峽封鎖後，認為會升息比例上升5個百分點至38%。受戰事波及，國際能源供應不穩定，使油、氣價格快速飆升，加上國內高度依賴能源進口，消費者因此擔憂通膨再起，且會對國內貨幣政策走向有一定程度的影響。永慶房產集團提供

根據本次調查結果顯示，有47%消費者期待購買5年內的新成屋，38%消費者期待購買屋齡5-10年的中古屋，27%消費者想購買預售屋，可以發現消費者較喜歡屋齡新一點的房屋，又因為成屋看得到也摸得到，相較預售屋無法掌握屋況與交屋的不確定性，5年內的新成屋最受青睞。永慶房產集團提供

本次調查結果顯示，71%消費者認為租金補貼對減輕租屋負擔最有感。永慶房產集團提供

本次調查結果顯示，有66%消費者支持續辦利率補貼，對其未來的養屋能力有很大的幫助；有61%消費者支持貸款額度(最高8成、1,000萬元)延續到2.0的方案，因貸款額度是最直接影響到購屋族能否順利購屋的關鍵因素，因此消費者也非常看重。永慶房產集團提供

本次調查結果顯示，68%消費者認為婚育宅有助青年族群結婚成家。永慶房產集團提供