裕隆集團攜格上租車 串起偏鄉小校翻轉兒童節

裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」，今年以「山佳石門樂隆龍，裕你永續伴童心」為主題，邀請新北市山佳國小與石門國小師生齊聚交流，透過運動、遊戲與永續教育，打造一場兼具歡樂與意義的節日體驗。

裕隆集團移動服務事業總經理林群盛表示，翻轉兒童節，不只是一天的歡樂，更是一場重新想像學習與陪伴的開始，「翻轉兒童節」不僅是活動主題，更是翻轉教育理念的實踐；透過「愛的里程數」平台串聯企業與公益資源，讓關懷得以延續，並透過實際行動陪伴孩子成長。

延續「翻轉兒童節」精神，今年活動將學習場域從教室延伸至球場與市集。最受矚目的「三對三鬥牛賽」，由裕隆集團籃球隊攜手格上租車籃球志工，與孩子們混合組隊同場競技，讓孩子在奔跑與合作中感受團隊精神，也盡情享受運動的樂趣。

除了球場上的熱血互動，裕隆愛的里程硬派卡永續行動車也在現場同步打造「森海齊遇永續移動市集」，以山林與海洋為主題設計多元闖關體驗。從模擬森林復育的「山林種子彈珠台」、守護瀕危動物的「里山動物救援隊」，到以回收材料創作的「我的永續車」，以及結合海洋保育概念的「海洋清道夫」與「海洋之心釣魚趣」，讓孩子在遊戲中學習與環境共存的重要性，將永續理念轉化為具體行動。

今年翻轉兒童節活動同時也是一場山林與海洋的對話。山佳國小以森林特色課程著稱，而石門國小則深耕海洋教育，透過面對面交流與共同參與，讓孩子從彼此的生活經驗中拓展視野，激盪出不同的學習火花。

台灣公益聯盟表示，「偏鄉小校共伴計畫」自2022年推動以來，持續促進學校間的資源共享與互動，期待透過跨界合作，為孩子創造更多元的學習機會。

林群盛進一步指出，志工的投入是永續活動最重要的力量。今年延續去年的志工熱情，號召約30位同仁投入活動支援，從籃球互動到市集關卡陪伴，全程與孩子近距離交流；未來也將持續號召更多同仁投入公益，讓這份陪伴走得更長、更遠。

裕隆集團翻轉兒童節，不只是一天的歡樂，更是一場重新想像學習與陪伴的開始，裕隆集團提供

裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」。裕隆集團提供