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裕隆集團攜格上租車 串起偏鄉小校翻轉兒童節

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團攜格上串起偏鄉小校共伴童心硬派卡出任務打造永續市集體驗 。裕隆集團提供
裕隆集團攜格上串起偏鄉小校共伴童心硬派卡出任務打造永續市集體驗 。裕隆集團提供

裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」，今年以「山佳石門樂隆龍，裕你永續伴童心」為主題，邀請新北市山佳國小與石門國小師生齊聚交流，透過運動、遊戲與永續教育，打造一場兼具歡樂與意義的節日體驗。

裕隆集團移動服務事業總經理林群盛表示，翻轉兒童節，不只是一天的歡樂，更是一場重新想像學習與陪伴的開始，「翻轉兒童節」不僅是活動主題，更是翻轉教育理念的實踐；透過「愛的里程數」平台串聯企業與公益資源，讓關懷得以延續，並透過實際行動陪伴孩子成長。

延續「翻轉兒童節」精神，今年活動將學習場域從教室延伸至球場與市集。最受矚目的「三對三鬥牛賽」，由裕隆集團籃球隊攜手格上租車籃球志工，與孩子們混合組隊同場競技，讓孩子在奔跑與合作中感受團隊精神，也盡情享受運動的樂趣。

除了球場上的熱血互動，裕隆愛的里程硬派卡永續行動車也在現場同步打造「森海齊遇永續移動市集」，以山林與海洋為主題設計多元闖關體驗。從模擬森林復育的「山林種子彈珠台」、守護瀕危動物的「里山動物救援隊」，到以回收材料創作的「我的永續車」，以及結合海洋保育概念的「海洋清道夫」與「海洋之心釣魚趣」，讓孩子在遊戲中學習與環境共存的重要性，將永續理念轉化為具體行動。

今年翻轉兒童節活動同時也是一場山林與海洋的對話。山佳國小以森林特色課程著稱，而石門國小則深耕海洋教育，透過面對面交流與共同參與，讓孩子從彼此的生活經驗中拓展視野，激盪出不同的學習火花。

台灣公益聯盟表示，「偏鄉小校共伴計畫」自2022年推動以來，持續促進學校間的資源共享與互動，期待透過跨界合作，為孩子創造更多元的學習機會。

林群盛進一步指出，志工的投入是永續活動最重要的力量。今年延續去年的志工熱情，號召約30位同仁投入活動支援，從籃球互動到市集關卡陪伴，全程與孩子近距離交流；未來也將持續號召更多同仁投入公益，讓這份陪伴走得更長、更遠。

裕隆集團翻轉兒童節，不只是一天的歡樂，更是一場重新想像學習與陪伴的開始，裕隆集團提供
裕隆集團翻轉兒童節，不只是一天的歡樂，更是一場重新想像學習與陪伴的開始，裕隆集團提供

裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」。裕隆集團提供
裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」。裕隆集團提供

山海共學翻轉兒童節！裕隆集團攜格上志工群領孩子嗨玩三對三鬥牛。裕隆集團提供
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