買盤觀望期拉長 台中品牌建商用建築溫度抵禦房市寒冬

近年台灣房市在信用管制夾擊下，買盤觀望期拉長，主流回歸自住市場，建商因應需求轉換推案策略，除了展現建築硬底實力，強化軟性品牌經營更成為近年的新趨勢。

市調指出，包括城鈺、陸府、磐興等品牌建商，皆透過舉辦感恩春酒、藝術散策、年花教學等活動，與住戶建立超越買賣關係的情感連結。不僅在冷靜期中維持銷售熱度，也傳達企業穩健經營與重視售後服務的品牌理念。

對首購與換屋族而言，除了高房價外，正面臨「買得起房、貸不到裝修費」的現實困境。針對消費者需求，「城鈺森川」憑藉《全屋精裝修+AI智能宅》，開案即熱銷。「城鈺森川」專案羅振豪指出，目前實際銷售進度已突破六成，為感謝住戶支持，「城鈺森川」特別舉辦「花樣年華・春之饗宴」春酒活動，邀集百位新舊住戶同樂。

現場重現老上海風華，賓客們身著精緻旗袍與華服入場，在接待中心留影紀錄這段「花樣年華」。晚宴由城鈺建設總經理陳成聰舉杯致謝揭開序幕，在老歌與勁曲的旋律中，復刻出燈火輝煌的夜上海氛圍。總舖師現場操刀，呈上熱騰騰的手路菜，展現「家」的溫度。

陳成聰表示，2026年房市已由投資市場轉向自住市場，建商能否提供優質的生活住宅產品將是銷售關鍵。陳成聰進一步說明，未來公司總部將進駐「城鈺森川」的一樓店面，將企業總部設立於自家建案中，建立長期的服務鏈結。

此外，公司也將全額負擔導入具公信力的「第三方驗屋」，以科學檢驗、數據化、透明化的標準排除所有潛在隱患，確保交付品質，雙管齊下的策略不僅支撐銷售佳績，也為城鈺未來在台中房市的品牌形象奠定堅實基礎。

同樣重視社區活動的陸府建設，則以「森活聚落」作為企業品牌新核心，持續為社區注入生活美學價值。日前舉辦「與藝術家的午後約會」，藉此更貼近認識「陸府織森」。

現場由藝術家親自引領，住戶在綠蔭中漫步，近距離欣賞並聆聽作品背後的創作故事。森活管家更準備精緻午茶，並在傍晚時分，由瑜珈老師引領參與者舒筋伸展、健康活力。

陸府生活美學教育基金會副總監許正翰表示，透過散策的規劃，不僅能在藝術氛圍中建立鄰居的情感連結，體驗「源於生活，更甚渡假」的美好，也能更進一步感受陸府締造的獨特社區文化。

除此之外，磐興建設最被住戶津津樂道的初春「年花教學」，包括邀請住戶親手插作年花，也能欣賞藝術家陳銘儀在現場揮毫的作品，感受十足的溫馨與祝福。不論是蘭花盆栽組合或是鮮花插作，始終在娘家館靜靜綻放。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，「過去多年來，建商除了在建築硬體規劃展現高品質，也越來越重視售後服務內容，不僅圓滿了住戶的成家願景，也透過持續性的品牌經營，將客戶關係提升至鄰里社群，在變局中築起無法取代的品牌信賴深度。」