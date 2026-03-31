快訊

送大禮！蔣萬安宣布5大新政 率先全國「二胎公托、準公托全免費」

川普名字一路掛！佛州機場改名「川普總統國際機場」 7月1日生效

京華城案辯論宣判16段影片公開 柯文哲「判刑瞬間表情」流量破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

裕隆集團攜格上租車 串起偏鄉小校共伴童心

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆志工群領孩子嗨玩三對三鬥牛。（格上提供）
裕隆志工群領孩子嗨玩三對三鬥牛。（格上提供）

裕隆集團整合集團愛的里程資源，出動裕隆籃球隊、格上租車志工團隊及硬派卡永續行動車，攜手台灣公益聯盟，持續推動「偏鄉小校共伴計畫」，今年以「山佳石門樂隆龍，裕你永續伴童心」為主題，邀請新北市山佳國小與石門國小師生齊聚交流，透過運動、遊戲與永續教育，打造一場兼具歡樂與意義的節日體驗。

延續「翻轉兒童節」精神，今年活動將學習場域從教室延伸至球場與市集。最受矚目的「三對三鬥牛賽」，由裕隆集團籃球隊攜手格上租車籃球志工，與孩子們混合組隊同場競技，讓孩子在奔跑與合作中感受團隊精神，也盡情享受運動的樂趣。

除了球場上的熱血互動，裕隆愛的里程硬派卡永續行動車也在現場同步打造「森海齊遇永續移動市集」，以山林與海洋為主題設計多元闖關體驗。從模擬森林復育的「山林種子彈珠台」、守護瀕危動物的「里山動物救援隊」，到以回收材料創作的「我的永續車」，以及結合海洋保育概念的「海洋清道夫」與「海洋之心釣魚趣」，讓孩子在遊戲中學習與環境共存的重要性，將永續理念轉化為具體行動。

今年翻轉兒童節活動同時也是一場山林與海洋的對話。山佳國小以森林特色課程著稱，而石門國小則深耕海洋教育，透過面對面交流與共同參與，讓孩子從彼此的生活經驗中拓展視野，激盪出不同的學習火花。

台灣公益聯盟表示，「偏鄉小校共伴計畫」自2022年推動以來，持續促進學校間的資源共享與互動，期待透過跨界合作，為孩子創造更多元的學習機會。

裕隆集團移動服務事業總經理林群盛表示，「翻轉兒童節」不僅是活動主題，更是翻轉教育理念的實踐。透過「愛的里程數」平台串聯企業與公益資源，讓關懷得以延續，並透過實際行動陪伴孩子成長。

裕隆 志工

延伸閱讀

迎接兒童節與世界閱讀日 統一超商好鄰居文教基金會推雙繪本響應

第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣 攜手13家機構陪伴近2,000名弱勢孩童歡度兒童節

嘉市育人國小SDGs挑戰 2周回收122公斤電池

相關新聞

中石化擬以新台幣1元 收購高雄塑酯60%股權

中石化（1314） 31日公告，擬以新台幣1元向日本三菱化學集團子公司璐彩特（Lucite）收購高雄塑酯60%股權，其為全台最大的甲基丙烯酸甲（MMA）生產商；交易完成後，高雄塑酯將成為中石化100%全資持有的子公司。

張國華兒子張聖恩 首次入選長榮航董事候選人名單

長榮航空（2618）董事候選人名單出爐，到目前為止並沒有其他組人馬提出名單，代表長榮集團終於擺脫經營權之爭的夢魘，將由原來專業經營團隊繼續經營；長榮海運（2603）及長榮航空的候選人名單當中，張國華兒子張聖恩首次入選長榮航空董事提名名單。

美伊戰爭加劇地緣政治恐慌 住商：3月房市年減15%

時序來到3月底，住商機構統計旗下加盟店3月成交件數後發現，全國各區域買氣比起去年同期稍弱，和工作天數相仿的1月相比量減6.1%，但比去年減少15%。

房仲：房市量縮價緩跌 第1季交易恐創有紀錄以來第3低

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行信用管制持續下，今年第1季全台房市交易量估約5.9萬至6.2萬棟，較去年同期約減少...

和泰車啟動海外布局 101億日圓併日本南關東日野汽車

和泰車（2207）持續啟動海外布局！經濟部投資審議會31日召開第29次會議，會中核准8件重大投資案，其中車市龍頭和泰汽車，獲准斥資101.5億日圓（約美金6,428萬元），受讓取得日本南關東日野汽車（MINAMI KANTO HINO MOTORS, LTD.）80%股權，將觸角延伸至日本商用車銷售與售後服務市場。

永冠受銀行圈存限制影響 宣告借款違約

風電鑄件大廠永冠-KY（1589）繼日前爆發無擔保轉換公司債（永冠四KY）違約後，31日公告子公司英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司（台中廠），因存放於土銀之存款遭到圈存，導致無法支用資金清償永豐銀行31日到期的借款，正式宣告違約，喪失債信金額為2,083.3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。