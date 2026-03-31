永慶葉凌棋：第1季恐寫下有紀錄以來第三低量

永慶房屋發布2026年第2季調查指出，美伊開戰升溫，荷莫茲海峽封鎖後，全台消費者擔心全球經濟，悲觀情緒明顯升溫，看跌房價比例從封鎖前的33%，快速上升至42%，超過持平的31%及看漲的27%。

另外荷莫茲海峽封鎖，也影響消費者對年央行利率的看法。調查顯示，荷莫茲海峽封鎖前，消費者認為會升息半碼以上比例為33%，但自海峽封鎖後，認為會升息比例上升5個百分點至38%。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，受戰事波及，國際能源供應不穩定，使油、氣價格快速飆升，加上國內高度依賴能源進口，消費者因此擔憂通膨再起，且會對國內貨幣政策走向有一定程度的影響。

市況方面，永慶房產集團研展中心總監郭翰指出，第七波選擇性信用管制政策持續下，資金面受到明顯壓抑，投資與投機性需求進一步退場，以自住客與首購族群為主力，購屋決策也趨於保守理性，讓2026年第1季房價呈現「緩跌」態勢。

觀察七都房價指數變化，除了台中微幅走揚0.1%外，其餘六都均下跌，跌幅為0.3%至1.1%之間。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，在第七波選擇性信用管制持續下，加上銀行對房貸授信態度仍偏審慎、審核條件趨嚴，整體資金取得門檻仍高，尤其是目前首購族房貸利率普遍已站上2.5%以上，考驗民眾購屋負擔能力，購屋決策期拉長，導致整體買氣呈現低檔盤整。

葉凌棋指出，受到房市政策持續影響，以目前的交易市況來觀察，預估2026年第1季交易量約5.9至6.2萬棟左右，較2025年同期約減少1%至6%左右。若進一步觀察歷年第1季交易量表現，今年第1季交易量恐寫下自1999年有紀錄以來第三低量，僅高於房地合一1.0上路的2016年與2017年。