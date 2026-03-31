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安特羅腸病毒疫苗取得澳門藥證 搶進港珠澳大三角巿場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）子公司安特羅生技（6564）31日宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）獲澳門藥物監督管理局「藥物(西藥)」新藥查驗登記核准，取得澳門藥證。

由於香港澳門與珠海屬一日生活圈，珠三角人口稠密也是中國主要的經濟區之一，澳門藥證將有利於吸引珠三角高消費家庭，並成為前進亞洲市場的前哨站。

安特羅表示，澳門腸病毒疫苗藥證是2025年2月21日送件申請，2026年3月30日取證，澳門人口雖不多，但近年來飽受腸病毒疫情所苦。去年爆發多起托兒所及幼稚園群聚感染事件也讓地方衛生局對疫情防治及疫苗需求高度重視。

再加上澳門為連接香港及珠海等珠三角重要城市的樞紐，珠三角人口達七、八千萬人，在跨境人流頻繁的情況下，腸病毒傳播風險增加，目前香港、澳門及珠海地區在腸病毒防治上仍存在缺口，急需可有效降低感染和重症風險的疫苗，這也是安特羅腸病毒疫苗可迅速領證的原因之一。而安特羅腸病毒疫苗已於2024年7月完成第三期多中心臨床試驗解盲，結果顯示疫苗保護力達99.21%，三期臨床試驗數據已發表在國際知名的疫苗免疫學期刊npj Vaccines。

由於澳門醫療體系由當地政府高度主導，一旦取得藥證並納入公共醫療體系，可迅速建立穩定接種率，而澳門的腸病毒疫苗接種經驗將成為腸病毒疫情防治示範區，尤其澳門在藥物監管體系上具備銜接中國與國際市場的角色，為安特羅腸病毒疫苗進入香港及東南亞市場的重要橋接據點，有利於加速區域業務拓展。

安特羅強調，除了台灣及澳門藥證外，已在越南、泰國提出腸病毒疫苗藥證申請，安特羅將以優質疫苗產品持續推動東南亞及全球市場布局，並持續累積臨床試驗及長期追蹤數據，向各國藥政單位提出藥證申請，以期在腸病毒高流行區建立完整的防疫策略，並提供高品質疫苗產品建立防護網，協助幼童免於腸病毒的威脅。

由於腸病毒在東南亞地區流行已超過20年，腸病毒71型重症率偏高嚴重影響兒童健康。因此，安特羅在東南亞優先鎖定越南、泰國、馬來西亞及印尼等高風險國家，以期有效降低疾病負擔，滿足各國防疫需求。

國光生 疫苗 腸病毒

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