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璽品旅遊五大核心引風潮 搶精緻文化體驗新商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅璽品旅遊五大核心引風潮搶精緻文化體驗新商機。業者提供
雄獅璽品旅遊五大核心引風潮搶精緻文化體驗新商機。業者提供

全球旅遊市場全面回溫，消費型態亦同步升級。雄獅（2731）旅遊預期2026年精緻旅遊的定義已正式邁入「價值重塑期」，旅客並非僅追求奢華，更重視旅程是否能帶來文化深度、身心轉換與在地連結的真實體驗，並選擇具信譽的品牌集團。

回應此趨勢，雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品 SP Collection」，以「璽閱世界，動心每刻」為品牌精神，透過全球資源採購和整合能力，打造兼具深度與差異化的精緻旅程。

五大核心趨勢成形 旅行社轉型為體驗整合者

根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。雄獅CRM數據亦指出，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而「璽品SP Collection」2026 Q1行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任與整體服務整合能力。

同時，雄獅也觀察到，2026年精緻旅遊市場呈現五大核心趨勢，在地體驗與文化探索：深入人文背景，參與不可複製的文化儀式與節慶活動。

隱私與避世需求：渴望降低社交與觀光干擾，偏好低密度、高隱私環境，追求心靈寧靜。

目的地獨特性：優先選擇具自然原生性或開發程度低的區域，強調地理與資源的不可取代性。

餐飲體驗多元化：捨棄標準化的米其林套餐形式，轉向結合產地直送、主廚私人餐桌（Chef’s Table）等具故事性的餐飲體驗。

品牌信任度升級，品牌力成為決策關鍵，旅客更傾向選擇具穩定服務品質與風險控管能力的飯店、餐廳與旅行代理商。

當旅客更重視「值得」的深度體驗，旅行社角色亦轉型為「稀缺場景的體驗整合者」。雄獅旅遊旗下精緻品牌「璽品 SP Collection」，強調匠心與極致細節，打造具儀式感與專屬性的旅程。「璽」象徵奉旅人為上賓的細緻款待，「品」代表對品質與品味的堅持，透過「璽閱、相伴、品味、當下」重新詮釋精緻旅遊。

整合稀缺體驗！璽品推東方快車、賽馬節 日本入住六善、平松享靜謐感

2026「璽品 SP Collection」推出全新系列行程，整合獨家資源與稀缺體驗，強化文化深度與旅程獨特性特別主打義大利西恩納賽馬節、斯洛維尼亞東方快車等，並以 「旅遊時間學」概念，讓旅客能在對的時間遇見最好的風景。

歐洲推出「斯洛維尼亞東方快車13日」，規劃於10月限定席次出發，行程涵蓋斯洛維尼亞波斯托伊納鐘乳石洞、維利卡高原牧羊人聚落及中世紀古城采列爵位授予儀式，將歷史儀式轉化為可參與場景，交通更串聯義大利港都，登上威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express），強化產品稀缺性與文化價值；同步布局節慶型產品「義大利賽馬節15日」，行程對應8月16日西恩納賽事，安排康坡廣場私人陽台席次，以貴族視角俯瞰百年賽事，並規劃山城連泊兩晚，掌握節慶前後黃金時段，強化歐洲產品的稀缺性與差異化。

「關西米其林星鑰7日」嚴選京都六善酒店（Six Senses Kyoto）、平松系列與大阪四季酒店（Four Seasons Hotel Osaka）等高隱私療癒型旅宿，串聯職人手球麩製作體驗，深入世界遺產熊野古道、那智大社，同步安排海女小屋現捕海味與米其林星級料理，並採六人成團的方式，以低密度動線與文化沉浸設計，回應市場從「硬體規格」轉向「質量體驗」的消費升級。

雄獅旅遊看好，全球旅遊市場全面回溫，消費型態亦同步升級。業者提供
雄獅旅遊看好，全球旅遊市場全面回溫，消費型態亦同步升級。業者提供

雄獅旅遊預期2026年精緻旅遊的定義已正式邁入「價值重塑期」。業者提供
雄獅旅遊預期2026年精緻旅遊的定義已正式邁入「價值重塑期」。業者提供

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