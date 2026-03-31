世紀民生落實高股利政策 配股比例直衝313%

世紀*（5314）30日召開董事會，決議通過震撼市場的高股利政策，以普通股每股面額新台幣 0.5 元計算，本次擬配發每股股利 1.765 元。其中包含現金股利每股 0.2 元，以及盈餘轉增資配發股票股利每股 1.565 元。按面額換算，相當於每股無償配發高達 3.13 股，配股比例直衝 313%，展現公司對未來營運高度自信與回饋股東的最大誠意。

世紀民生*受惠於「鳳凰計畫 2.0」全面啟動，世紀民生* 2025 年稅後 EPS 高達 5.56 元。強勁的成長動能延續至今，2026 年前 2 月合併營收達新台幣 8.33 億元，繳出年增 198.56% 的驚人成績單，證明公司將「產品、數據與服務」深度融合的戰略已成功發酵。

展望未來，世紀民生* 的營運重心將從過去的規模擴張，升級為「數據、技術與流量資產」的深度變現。在生技醫療版圖，旗下保健品牌「朝和生醫」表現極為亮眼，不僅成功推出業界首創的食用級外泌體「Eob686」，更積極拓展多元保健食品。

隨著既有產業整合與通路體系逐步到位，公司透過電商、內容導購、直播與實體通路的全面整合，帶動外泌體與健康管理產品快速放量，形成高協同銷售網絡，進一步推升營收規模與市場能見度。

同時，世紀民生* 正積極導入 AI 技術，強化「AI 營養師」的健康數據分析與精準個人化照護服務。更值得注意的是，公司將結合近期整併的數位金融資源「台保大聯盟」，串聯新零售資源，打造出與客戶具備極高黏著度的智慧健康管理平台。

未來，集團將持續鎖定高齡健康、寵物照護與慢性病管理等龐大的長期需求市場。透過平台化與聯盟策略整合多元資源，推動集團穩步邁向 AI 驅動的大健康產業生態系，開啟新一輪成長動能。