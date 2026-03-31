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擺脫春節長假影響 3月全台房市交易月增76%、年減7%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
農曆年後，民眾回歸正常看屋步調，讓3月全台交易量較2月大增76%。圖/本報資料照片
農曆年後，民眾回歸正常看屋步調，讓3月全台交易量較2月大增76%。圖/本報資料照片

國內目前經濟穩步復甦，景氣維持成長動能，加上農曆年後，民眾回歸正常看屋步調，讓3月全台交易量較2月大增76%。根據永慶房產集團統計：與2月相比，台北月增83%，新北成長82%，桃園量增89%，新竹縣市月增87%，台中成長69%，台南與高雄分別量增71%與62%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，3月交易量較2月增加，主要受農曆春節過後交易天數回復正常，加上前期遞延買盤釋出所帶動。國內經濟基本面仍具支撐力，出口與科技產業維持動能，帶動部分民眾看屋意願回升。在價格略為修正、屋主有合理議價空間的情況下，自住與首購族群逐步進場，促使交易量較2月成長76%。

若與去年3月同期相比，全台房市交易量年減7%，台北年減8%，新北量縮5%，桃園年減10%，新竹縣市減少11%，台中量縮6%，台南微減1%，高雄則量縮7%。陳金萍表示，資金環境仍偏緊縮。當前房貸利率普遍站上2.5%以上，銀行貸款成數與資格審核仍嚴格，購屋門檻仍高，民眾購屋態度仍偏保守，讓整體交易量能相較去年同期仍出現小幅量縮的狀況。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，中東戰爭因素與中央銀行日前理監事會等變因，都為市場投下不確定因子，面對未來市況，雖然央行對控管房市略有鬆綁，但交易狀況約要第二季後才會明朗。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是「穩中求進」的一年。

台南 台中 新北

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