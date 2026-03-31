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新北公告229億未繼承不動產 最貴三重土地逾3億急尋繼承人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北逾期未辦理繼承登記不動產單筆最高價土地位於三重區、鄰近捷運徐匯中學站，面積約495坪、價值約3億元。圖／新北市地政局提供
新北逾期未辦理繼承登記不動產單筆最高價土地位於三重區、鄰近捷運徐匯中學站，面積約495坪、價值約3億元。圖／新北市地政局提供

新北市大量不動產「等不到主人」。新北市地政局表示，115年度逾期未辦理繼承登記不動產，將自4月1日起公告至6月30日止，今年共計2244名被繼承人土地13072筆、建物894棟，依公告現值估算總價高達229億餘元，其中單筆最高價土地位於三重區、鄰近捷運徐匯中學站，面積約495坪、價值約3億元，呼籲民眾儘速辦理繼承登記。

地政局指出，未辦繼承登記案件數量龐大，顯示部分民眾對相關法規仍不熟悉，或因繼承人眾多、協議困難而延宕。地籍科科長王珮榕表示，為提升服務可近性，地政局透過地政專車及行動服務隊深入社區、墓園及市民活動中心，提供現場諮詢、代收與代寄服務，讓民眾在清明時節也能就近了解繼承登記流程，減少奔波不便。

王珮榕說明，依「土地法」第73條之1規定，自繼承開始逾1年未辦理登記者，經公告3個月仍未申請，將由地政機關列冊管理15年；期滿仍未辦理者，將移由財政部國有財產署公開標售，價款保存10年，逾期無人申領則歸屬國庫。她提醒，繼承權益不分性別，同性婚姻配偶亦享有相同繼承權，若因繼承人眾多無法協議，也可由其中一人申請登記為共同共有，以免權益受損。

地政局呼籲，民眾若名下或家族有尚未辦理繼承的不動產，應儘早向地政事務所洽詢與辦理，避免因時間延誤而喪失權利，「別讓繼承權利睡著了」。

115年度逾期未辦理繼承登記不動產，將自4月1日起公告至6月30日止，今年共計2244名被繼承人、土地13072筆、建物894棟，依公告現值估算總價高達229億餘元。圖／新北市地政局提供
115年度逾期未辦理繼承登記不動產，將自4月1日起公告至6月30日止，今年共計2244名被繼承人、土地13072筆、建物894棟，依公告現值估算總價高達229億餘元。圖／新北市地政局提供

土地 同性婚姻 繼承人

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