遞延買盤出來了 房仲：3月房市交易月增76%、年減7%

永慶房屋統計內部交易資料指出，3月全台交易量較2月大增76%，其中台北月增83%，新北成長82%，桃園量增89%，新竹縣市月增87%，台中成長69%，台南與高雄分別量增71%與62%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，3月交易量較2月增加，主要是農曆春節過後交易天數回復正常，前期遞延買盤釋出所帶動。

她表示，國內經濟基本面仍具支撐力，出口與科技產業維持動能，帶動部分民眾看屋意願回升。在價格略為修正、屋主有合理議價空間的情況下，自住與首購族群逐步進場，促使交易量較2月成長76%。

若與去年3月同期相比，全台房市交易量年減7%，台北年減8%，新北量縮5%，桃園年減10%，新竹縣市減少11%，台中量縮6%，台南微減1%，高雄則量縮7%。

陳金萍說明，儘管目前國內經濟表現不差，但資金環境仍偏緊縮。當前房貸利率普遍站上2.5%以上，銀行貸款成數與資格審核仍嚴格，購屋門檻仍高，民眾購屋態度仍偏保守，整體交易量能相較去年同期出現小幅量縮。

陳金萍表示，目前台灣整體經濟仍具成長動能，科技產業與出口表現將持續支撐基本面，然而，在利率短期內沒有下調空間、銀行授信政策未鬆綁的情況下，交易動能回升幅度有限，仍呈現「量盤整、價緩跌」的格局。就目前市況而言，在房市政策持續下，市場回歸正常供需，自用需求仍是主力，整體交易節奏趨於理性。