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安特羅腸病毒疫苗獲澳門藥證 布局港澳與東南亞市場

中央社／ 台北31日電

國光生技子公司安特羅生技宣布，由國光潭子細胞廠生產的安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）獲澳門藥物監督管理局新藥查驗登記核准，取得澳門藥證，為第2張腸病毒疫苗藥證，將有助拓展港澳及東南亞市場。

安特羅生技今天透過新聞稿表示，由於香港、澳門與珠海屬一日生活圈，珠三角人口稠密也是中國主要的經濟區之一，澳門藥證將有利吸引珠三角高消費家庭，並成為前進亞洲市場的前哨站。

安特羅指出，澳門腸病毒疫苗藥證是2025年2月21日送件申請，今年3月30日取證。澳門人口雖不多，但近年來飽受腸病毒疫情所苦，去年爆發多起托兒所及幼稚園群聚感染事件，讓地方衛生局對疫情防治及疫苗需求高度重視。

安特羅表示，目前香港、澳門及珠海地區在腸病毒防治上仍存在缺口，急需可有效降低感染和重症風險的疫苗，是安特羅腸病毒疫苗可迅速領證的原因之一。

由於澳門醫療體系由當地政府高度主導，一旦取得藥證並納入公共醫療體系，可建立穩定接種率；而澳門腸病毒疫苗接種經驗，將成為腸病毒疫情防治示範區，尤其澳門在藥物監管體系上，具銜接中國與國際市場的角色，為安特羅腸病毒疫苗進入香港及東南亞市場的重要據點，有利加速區域業務拓展。

安特羅強調，除了台灣及澳門藥證外，已在越南、泰國提出腸病毒疫苗藥證申請，將持續推動東南亞及全球市場布局，並持續累積臨床試驗及長期追蹤數據，向各國藥政單位提出藥證申請。

由於腸病毒在東南亞地區流行已超過20年，安特羅在東南亞布局將優先鎖定越南、泰國、馬來西亞及印尼等高風險國家。

東南亞 香港 疫苗

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