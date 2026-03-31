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南港黃金地段社宅又招租了 280戶租滿釋出今起開放申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南港區東明社宅280戶今天租期屆滿，北市住都中心今宣布即日可至4月14日下午5時開放申請。圖／北市住都中心提供
南港區東明社宅280戶今天租期屆滿，北市住都中心今宣布即日可至4月14日下午5時開放申請。圖／北市住都中心提供

北市東明社宅鄰近南港車站等地，交通、生活機能便利，其中280戶今天租期屆滿，北市住宅及都市更新中心檢修後會陸續釋出空戶，第一輪將釋出5戶空戶，今起至4月14日下午5時開放申請，有租屋需求者可上網或紙本申請。

 東明社宅位在南港區南港路二段60巷16、17、19號，前身是台肥出租國宅，也是北市第一座出租國宅改建而成的社宅，3棟建物各21層、共700戶；鄰近三鐵共構的南港車站、南港區行政中心、北部流行音樂中心、東新國小與南港國小，以及東明公園、南興公園、台北市立圖書館南港分館。

住都中心今指出，東明社宅今天租期屆滿戶共280戶，檢修後會陸續釋出空戶，第一輪將釋出5戶空戶，無空戶出缺者此次先行收件，由抽籤排定資格審查順序及建立等候戶遞補名冊。 

此次招租提供設籍北市市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶、未設籍北市在北市就學就業戶等身分申租，採先抽籤決定資格審查順序名單後，再由審查合格者依序配租；如果以其他特殊情形身分提出申請者，則為評點制，並由社會局依評定分數排定審查順序名單。

住都中心提醒，有租屋需求的民眾可上市府年初推出的台北市社宅統一登記平台，透過四步驟「登入、資料填寫、授權、確認」，一次登記即成社宅的準申請人，並按下「我要申請社宅」，即完成該社宅的正式申請作業。 考量民眾尚在熟悉該系統，此次招租案採線上紙本並行雙軌制，以網路、郵寄或現場臨櫃方式受理申請。 

南港區東明社宅是北市第一座出租國宅改建而成的社宅，3棟建物各21層、共700戶，鄰近三鐵共構的南港車站、南港區行政中心、東新國小與南港國小等。，以及東明公園、南興公園、台北市立圖書館南港分館。</p><!--6--><p> </p><p> </p><p> 280戶今天租期屆滿，北市住都中心今宣布即日可至4月14日下午5時開放申請。圖／北市住都中心提供
南港區東明社宅是北市第一座出租國宅改建而成的社宅，3棟建物各21層、共700戶，鄰近三鐵共構的南港車站、南港區行政中心、東新國小與南港國小等。，以及東明公園、南興公園、台北市立圖書館南港分館。

280戶今天租期屆滿，北市住都中心今宣布即日可至4月14日下午5時開放申請。圖／北市住都中心提供

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