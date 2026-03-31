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央行鬆綁無效？三月房市轉涼 交易年減15%
住商機構統計旗下加盟店三月成交件數指出，全台各區域買氣比起去年同期稍弱，和工作天數相仿的一月份相比量減6.1 %，但比去年減少15%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新北市增加31%，台中增加10%，其餘縣市表現較為疲軟，推估為買方認為央行選擇性信用管制狀況雖有放寬，但還有美伊戰爭地緣政治恐慌，也讓房地產市場表現趨軟。
縱觀各縣市各有消長，本月北市年減16%，新北年減17%，桃園年減11%，台中年減8%，台南年減23%，高雄年減19%，全台年減15%。
而與一月相比，北市月減21%，新北月增31%，桃園月減8%，台中月增10%，台南月減15%，高雄月減2%，徐佳馨認為年後買氣相對弱勢，加上三月戰爭因素與理監事會等變因都是為市場投下不確定因子，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，交易狀況約要第2季後才會明朗。
縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。
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