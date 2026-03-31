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信義房屋林欣蓉靠基本功、社區服務「建立信任」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋土城裕民店專案經理林欣蓉以長期、穩健的步伐來回應房地產市場的快速變化，成為客戶主動選擇的專業房仲。（圖:信義房屋提供）
信義房屋土城裕民店專案經理林欣蓉以長期、穩健的步伐來回應房地產市場的快速變化，成為客戶主動選擇的專業房仲。（圖:信義房屋提供）

在房市交易趨向觀望、資訊取得又已高度透明的環境中，如何成為讓客戶主動選擇的房仲業務？信義房屋土城裕民店專案經理林欣蓉的答案並不複雜，她不依賴單一成交機會，而是透過持續的服務經營，讓客戶在需要時自然想到她，讓「被選擇」成為自然發生的結果。

林欣蓉畢業於行銷與流通管理系，大學期間在連鎖零售業服務，透過反覆練習，養成了第一線面對顧客的敏銳度與節奏，也更加確認「服務人」是自己願意長期投入的職涯方向，因認同信義房屋的品牌形象與制度，選擇加入信義房屋。

林欣蓉認為，房仲交易，本質上是關係與信任逐步建立後的自然結果，她的服務模式亦以穩定、長期為主軸：她將專長與服務結合，長期在社區耕耘，包含定期舉辦香氛乾燥花手作、咖啡講座、葡萄酒品飲等活動，逐步建立與住戶的互動關係。同時在房仲的基本功上，同樣十分扎實，包含例行以開發信尋求服務機會，信件中除了專業資訊，也會在內容中提及自身生活與心境，讓關係從陌生走向熟悉，也更容易累積信任，在有需要時更容易想起她。

其中一筆委託，一位未曾蒙面的屋主來電，除了表達售屋委託的意願，更主動關心她幾年前在信件中提及的家庭狀況，讓林欣蓉覺得十分感動，不但能為客戶服務，更收穫了一份可貴善意。這通電話看似突如其來，其實來自過去持續互動所建立的信任基礎，讓屋主在眾多選擇中，最終決定將房屋交由林欣蓉協助處理。

林欣蓉自謙自己不是口才很好的業務，但穩定與細膩的服務方式，反而讓客戶願意託付，一對屋主對條件要求嚴謹，但在她的耐心與專業下，最終仍堅持將房子委託她出售。過程中，她多次到店與屋主深入討論，甚至配合對方狀況調整交易節奏，最終成交後，買賣雙方皆以文字表達對房屋情感與延續的認同，讓她深刻感受到服務的價值。

林欣蓉認為，「成交」並非單一結果，而是過程中被理解、被信任的累積。她認為真正的關鍵，在於客戶願意在重要時刻選擇把決定交給你，這也是她最有成就感的來源。

在工作原則上，她以「你是誰，比你做什麼更重要」提醒自己常保初心，這樣的信念，也讓她在變動的市場中維持穩定節奏，林欣蓉以長期、穩健的步伐來回應房地產市場的快速變化，成為客戶主動選擇的專業房仲。

信義房屋土城裕民店專案經理林欣蓉透過持續的服務經營，讓客戶在需要時自然想到她。（圖:信義房屋提供）
信義房屋土城裕民店專案經理林欣蓉透過持續的服務經營，讓客戶在需要時自然想到她。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 房仲 客戶

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