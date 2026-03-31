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中石化1元收購高雄塑酯化工6成股權 成100%子公司

中央社／ 台北31日電

中石化今天一早公告，擬以新台幣1元，向三菱化學集團子公司Lucite收購高雄塑酯化學工業公司60%股權，交易完成後，高雄塑酯化工將成為中石化100%持有的子公司。

中石化表示，高雄塑酯化工原本就是中石化的子公司，持股比率約4成，此次收購後將掌握100%股權，希望藉此強化上下游協同產銷調度，有助公司最大化產銷調度，提高協同營運效益。

根據中石化公告內容，此次收購高雄塑酯化工，預計8月3日完成交割，實際時間則視主管機關核准進度而定。併購後將維持現有業務持續營運，對公司財務及業務無重大變動。

高雄塑酯化學工業公司（KMC）成立於1976年，專注於甲基丙烯酸甲酯（MMA）的生產與技術發展，為台灣規模最大的壓克力原料專業製造廠。

中石化

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