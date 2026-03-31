住北市社宅沒冷氣、冰箱 窗簾也要自己裝 住戶嘆：何時能標配？

北市社宅配備遭疑不如民間出租房源，住戶反映屋內窗戶沒窗簾，考量依房型訂製要價5萬元作罷，現況用簡易布簾、不透光塑膠袋遮擋，他認為應作標配，否則退租帶走也無法用，造成無謂浪費。住都中心說，早期是標配，基於個人喜好差異、衛生清潔等因而取消提供。

都發局回應，北市社宅早期設計將窗簾納為標配之一，基於個人喜好差異，例如住戶對材質、遮光率及抗敏需求不同，統一配置難以滿足個別習慣，以及窗簾易積塵吸味的衛生清潔、退租後的清潔消毒與折舊認定具爭議，經回饋後將窗簾納入精簡項目，目前的社宅設計準則已取消提供窗簾布，回歸「窗簾布由住戶自行採購安裝」的原則。

北市目前營運中社宅包含健康、行善等52處，約1.2萬戶，配備以 「固定式」及「民生必需」 基礎設施為主，並提供衛浴、系統廚具、熱水器、燈具、衣櫃及鞋櫃等。

吳小姐婚後育有幼兒，目前入住社宅近一年。她說，除了沒冷氣、冰箱等家電外，就連3面窗戶都沒窗簾，經估價得花至少5萬元訂製，也是一筆不小開銷，最後考量不確定是否續租而作罷，現況是用簡易布簾、不透光塑膠袋遮擋。

「社宅應該要把窗簾當作標配」，吳小姐認為，窗簾使用壽命長，若有定期養護，不太會壞，它是涉及隱私、採光的住家必需品，身為房東的北市府怎麼會為了行政方便，把許多必要裝或依附該房型的東西捨棄掉？

她說，冷氣、冰箱要自購還能接受，因為可搬到新住處再利用，但窗簾依附窗型設計，例如自家客廳的窗戶較長，就得依照寬幅去客製化，就算再住社宅，其他房型不見得是同款窗型，又或每3年一約，房客入住裝了又拆、牆面鑽孔又補土，如此反覆會浪費多少資源，增加垃圾和住戶的成本。

都發局回應，北市社宅早期設計將窗簾納為標配之一，基於個人喜好差異，例如住戶對材質、遮光率及抗敏需求不同，統一配置難以滿足個別習慣，以及窗簾易積塵吸味的衛生清潔、退租後的清潔消毒與折舊認定具爭議，經回饋後將窗簾納入精簡項目，目前的社宅設計準則已取消提供窗簾布，回歸「窗簾布由住戶自行採購安裝」的原則。

北市社宅配備遭疑不如民間出租房源，住戶反映屋內窗戶沒窗簾，建議應作標配。圖／台北市都發局提供