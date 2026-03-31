倍爾餐飲集團進軍手搖飲市場 推出「吉嶼山茶」搶市

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
吉嶼山茶店內職人現場沖煮，將茶葉淬鍊的原汁原味獻給懂茶人。記者宋健生/攝影
吉嶼山茶店內職人現場沖煮，將茶葉淬鍊的原汁原味獻給懂茶人。記者宋健生/攝影

由彰化起家、深耕烘焙產業近20年的倍爾國際餐飲集團，首度進軍手搖飲市場，宣布推出全新品牌「吉嶼山茶GEEYU」搶市。這也是倍爾國際餐飲集團旗下第五個品牌、且為第一個手搖飲品牌，宣示集團拓展營運版圖的強烈企圖心。

根據統計，全台飲料市場年營業額突破1,300億元，其中手搖飲店數超過1.6萬家，在平均每月新增約40家門市的高度競爭環境下，市場仍持續吸引新品牌進場搶市。

目前，倍爾國際餐飲集團旗下擁有「小熊菓子」、「COOKIE 886」、「留酥」、「法蕾Fale」等4個烘焙品牌，全台共有11家直營門市，今年將事業版圖拓展至手搖飲市場，新品牌「吉嶼山茶」4月上市將於台中連開兩店。

其中，黎明首店為附設烘焙的旗艦店型，搶在清明連假前開幕、並推出買一送一及招牌商品免費嚐鮮的活動，預計將吸引一波買氣；至於勤美二店，預計4月26日開幕，走風格清新的品牌調性，預料將成為勤美商圈年輕族群的新焦點。

吉嶼山茶以「島嶼風土」為靈感，邀請百年茶廠入主加持、選用台灣品牌「百二歲」和「華剛」的珍貴好茶，其中「百二歲冬片烏龍」採珍貴獨特花茶香氣，發酵與焙火工序精準控制；旗艦款「華剛東方美人」則以天然小葉種茶菁與蜂蜜自然育養，透過店內職人現場沖煮，將茶葉淬鍊的原汁原味，獻給真正懂茶人的一份禮物。

吉嶼山茶不僅在產品用心專注，在空間的打造上，請來台中知名設計品牌-生活起物，以河流概念錨定品牌調性，透過圓弧形吧檯與空間內銀、白色系交織，打造屬於吉嶼山茶專屬語彙的茶飲空間。

吉嶼山茶除了百年茶廠加持，更透過小農獵人找出即將消失的台灣味「酸柑」入茶；而季節限定的「龍眼花的蜜蜜系列」，以春日盛開的純淨龍眼花，與費時熟成封蓋的頂級龍眼蜜交融，茶湯淡雅清香、蜜韻醇厚層次悠長。

吉嶼山茶最具代表性的設計，就是將高山茶湯凝結成花形冰磚，隨著冰花融化、茶香回甘在口中，為台灣的手搖飲市場帶來全新的儀式感體驗。品牌英文名GEEYU，既有台語「吉運」的諧音韻味，因此將象徵好運的「吉」字刻在最具代表性的吉嶼冰磚系列，讓消費者隨著冰釋感受茶湯從清雅到醇厚，每一口都有新的層次，也象徵冰磚落杯的瞬間，就是一天的好運開場。

推薦品項琥珀紅．茶磚奶與輕烏龍．茶磚奶皆為黃金配比，讓每一杯的口感穩定如初；特色果冰磚更以檸檬、香橙等台灣在地果味加乘、色彩繽紛；鮮奶茶系列採用阿秀鮮乳奶香濃郁不膩喉。

吉嶼山茶GEEYU與彰化人氣烘焙品牌小熊菓子同屬姊妹品牌，在母集團的烘焙優勢下，這次吉嶼山茶黎明旗艦店也將烘焙導入店內，推出蛋塔和現灌奶芙。蛋塔共有三款口味，除了經典原味外，還有奢華吸睛的「金箔布朗尼」和鹹甜交織的「炙燒甜玉米」；精緻的奶芙則以提拉米蘇、開心果和經典卡士達口味為主，期待每個品茶時刻也都能有甜蜜滋味。

吉嶼山茶首店選址台中市黎明路商圈，預計4月1日試營運。記者宋健生/攝影
吉嶼山茶首店選址台中市黎明路商圈，預計4月1日試營運。記者宋健生/攝影

吉嶼山茶以「島嶼風土」為靈感，邀請百年茶廠入主加持。記者宋健生/攝影
吉嶼山茶以「島嶼風土」為靈感，邀請百年茶廠入主加持。記者宋健生/攝影

吉嶼山茶黎明旗艦店也將烘焙導入店內，推出蛋塔和現灌奶芙。記者宋健生/攝影
吉嶼山茶黎明旗艦店也將烘焙導入店內，推出蛋塔和現灌奶芙。記者宋健生/攝影

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